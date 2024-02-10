Головченко ввел новые правила выплаты премий директорам госпредприятий. Сколько годовых окладов?

Опубликовано: 10.02.2024 19:06 , Обновлено: 10.02.2024

Премьер-министр Беларуси подписал постановление Совета министров №96 от 8 февраля 2024 года, в котором установил новые правила премирования и выплаты бонусов руководителям предприятий с госдолей.

Теперь директорам полагаются премии до 5% от чистой прибыли за год (раньше было 10%, [link href=“https://officelife.media/news/50566-v-belarusi-izmenili-usloviya-vyplaty-bonusov-i-premiy-rukovoditelyam/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание OfficeLife), но не более 12 окладов. В то же время, Совмин разрешил госдиректорам получить ещё отдельные бонусы за выполнение целевых показателей.

“Годовой бонус устанавливается за выполнение прогнозных показателей за отчетный год в целом и исчисляется пропорционально количеству выполненных прогнозных показателей”, - говорится в документе.

[inf]С полным текстом документа можно ознакомиться на Национальном правовом портале по этой [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22400096” rel=“noopener” target=“_blank”] ссылке [/link].[/inf]

Также руководителям госпредприятий, согласно постановлению, теперь полагаются дополнительные бонусы за краткосрочные задачи. При этом такие выплаты не могут превысить трёх окладов.

“При этом удельный вес размера премий, краткосрочных бонусов за выполнение прогнозных показателей должен составлять не менее 80% от их общего размера”, - указано в документе.

Также директорам пообещали материальную помощь на оздоровление “в размере не более двух окладов (не более 0,5 общего тарифного оклада) один раз в календарном году, как правило, при предоставлении трудового отпуска либо при предоставлении одной из его частей”.

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Таким образом директора белорусских госпредприятий или с госдолей могут заработать за год при выполнении плана и поставленных задач не менее ещё 12 окладов вдобавок к основной зарплате, плюс материальную помощь на оздоровление.

Постановление вступит в силу с 11 февраля и будет касаться только бонусов и премий с 2024 года.

Ранее Телеграф сообщил, что правительство Беларуси распорядилось возместить часть платежей по кредитам предприятий деревообработки. Соответствующее Постановление Совмина №87 8 февраля опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. И это уже не первое подобное решение.

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