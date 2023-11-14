Головченко установил сбор на продажи кассетных магнитофонов в Беларуси. Зачем?

Опубликовано: 14.11.2023 09:36 , Обновлено: 14.11.2023

На Национальном правовом портале было опубликовано постановление Совмина Беларуси №771 от 11 ноября, подписанное премьером Романом Головченко, и в котором он определил размер сбора, взимаемого с оборудования, на котором белорусы могут воспроизводить аудиовизуальные произведения "в личных целях".

Также в документе составлен список таких устройств, куда вошли как современные устройства, так и кассетные магнитофоны. А ещё такая диковина, как “карманные кассетные плееры с радиоприемником”.

Постановление Совмина установило, что производители такого оборудования внутри Беларуси обязаны перевести государству 0,1% от суммы выручки при продаже своей продукции. Импортёры также будут обязаны поделиться 0,1% от стоимости ввезенных устройств. А вот поставщиков “материальных носителей” (кассет, дисков, пластинок и т.п.) обязали оплатить 0,3%.

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Согласно закону, 25% от всех полученных средств власти переведут в Фонд президента по поддержке культуры и искусства. Ещё до 20% Совмин хочет отправлять на “социальные, культурные и образовательные цели”. Остальное чиновники пообещали передать правообладателям произведений внутри и даже вне Беларуси.

Постановление вступило в силу с 13 ноября 2023 года.

[info_b]Подробнее с документом правительства можно ознакомиться тут.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Роман Головченко заявил 23 октября, выступая перед депутатами в парламенте, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал “сбалансировать” ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.

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