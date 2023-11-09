В МНС Беларуси назвали марки машин, владельцев которых обяжут платить повышенный транспортный налог

Опубликовано: 09.11.2023 14:40 , Обновлено: 09.11.2023

Начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Беларуси Андрей Ковалевский заявил 9 ноября, что уже известны некоторые бренды машин, владельцы которых будут платить повышенный налог. Но, как всегда, есть важные нюансы.

По словам чиновника, некоторые машины Ferrari, Maserati, Mercedes, BMW, Audi, Maybach попадут в списки на повышение сборов. “Важное условие, чтобы с момента выпуска транспортного средства прошло не более трех лет”, - уточнил Андрей Ковалевский, передает российское агентство “Спутник”.

Возможно, не все модели указанных марок машин будут облагаться повышенным налогом. Конкретный список должен будет составить Совмин после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс. Обычно это происходит 1 января.

“Надо помнить, что у некоторых брендов есть и обычные линейки транспортных средств, которые будут облагаться обычной ставкой”, - также упомянул чиновник из МНС.

Ранее Телеграф писал, что повышенную ставку транспортного налога Совмин предложил ввести на транспортные средства не старше трёх лет, включенные в «перечень транспортных средств повышенной комфортности».

Если предложенные Совмином изменения в Налоговый кодекс одобрят парламентарии, владельцам таких авто придётся платить налог в 10 раз больше, чем за аналогичное, но более старое авто.

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