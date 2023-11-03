Головченко решил пересчитать некоторым белорусам коммуналку задним числом. Кому приготовиться?

Опубликовано: 03.11.2023 12:06 , Обновлено: 03.11.2023

На Национальном правовом портале Беларуси появилось постановление Совета министров № 75 от 1 ноября 2023 года, в котором внесли поправки к правилам оплаты услуг ЖКХ для некоторых белорусов. Подпись под документом поставил премьер Роман Головченко.

В законе говорится, что чиновники будут проводить пересмотр списков уехавших из страны белорусов и так называемых “тунеядцев” (незанятым в экономике) за уже прошедшие месяцы, и после этого и пересчитывать коммуналку попавшим туда.

«При пересмотре сформированных за прошлые периоды (квартал, месяц) списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги по тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, осуществляется перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги », - так говорится в постановлении.

“Такой перерасчет производится за периоды перерасчета, указанные в списках, сформированных в результате названного пересмотра, по тарифам (ценам) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание ”, - решили в Совмине.

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Специальные комиссии, состоящие из чиновников, будут утверждать пересмотренные списки до 5-го числа месяца, следующего за месяцем их формирования, а затем направлять в коммунальные службы информацию для пересчёта коммуналки.

[info_b]Постановление вступило в силу сразу после опубликования. Ознакомиться с полным текстом постановления можно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300756” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

[info_b]30 марта 2022 года министерство труда и соцзащиты Беларуси сообщило, что в правила оплаты коммунальных услуг внесли изменения. Они касаются тех, кто уехал из страны и не платит в ней налоги. Было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2022 года № 166 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

В нем правительство постановило расширить список людей, которые должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги с полным возмещением затрат на их оказание.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, вот зампред Мингорисполкома Артем Цуран 23 августа на приеме граждан рассказал, что неработающие белорусы, которые уехали из страны более, чем на 30 дней, могут всё-таки не платить за коммунальные услуги по 100-процентному тарифу. Но для этого надо кое-что сделать.

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