Минские чиновники рассказали, как "тунеядцы" могут не платить 100% коммуналки. Получится не у всех

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Опубликовано: 23.08.2023 18:08 , Обновлено: 23.08.2023

Зампред Мингорисполкома Артем Цуран 23 августа на приеме граждан рассказал, что неработающие белорусы, которые уехали из страны более, чем на 30 дней, могут всё-таки не платить за коммунальные услуги по 100-процентному тарифу. Но для этого надо кое-что сделать

Все началось с того, что к чиновнику обратилась женщина, дочь которой уже 20 лет живёт во Франции, где вышла замуж. Но минские власти занесли ее в базу “тунеядцев” и начали начислять на ее долю 100% за коммунальные услуги, так как она до сих пор зарегистрирована в квартире матери.

[info_b]Напомним, что 30 марта 2022 года министерство труда и соцзащиты Беларуси сообщило, что в правила оплаты коммунальных услуг внесли изменения. Они касаются тех, кто уехал из страны и не платит в ней налоги. Было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2022 года № 166 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь». В нем правительство постановило расширить список людей, которые должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги с полным возмещением затрат на их оказание.[/info_b]

“Согласно постановлению Совета Министров № 166 от 25 марта 2022 года, расширен круг лиц, которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги с полным возмещением затрат на их оказание. К ним в том числе отнесены выехавшие за пределы страны на срок более 30 дней подряд неработающие граждане трудоспособного возраста”, - ответил заместитель главы Мингорисполкома, передает госагентство “Минск-Новости”.

“Исключение — выезд в страны — участницы Евразийского экономического союза. В их число входят Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Франции в этом перечне нет”, - поделился с пришедшей пожаловаться женщиной своими познаниями в геополитике Андрей Цуран.

По его словам, матери почти ничего не остаётся, кроме как уговорить не живущую с ней 20 лет дочь оплачивать часть коммуналки, потому что её в Беларуси записали в “тунеядцы”.

Впрочем, по словам Андрея Цурана, есть куда более выгодный способ: “инициировать процедуру о снятии ее с регистрации в связи с постоянным проживанием вне пределов Беларуси”.

Ранее Телеграф сообщил, что летом 2022 года некоторые пенсионеры в Лиде стали получать “жировки”, согласно которым они, как “тунеядцы”, должны оплатить 100% коммунальных расходов. Чиновники заявили, что все так и должно быть.

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