Лукашенко снизил вдвое налог на прибыль для ИП, а юрлицам – полностью отменил часть налогов. Но не везде

Опубликовано: 03.02.2024 10:04 , Обновлено: 03.02.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 февраля вернул часть льгот, в том числе, налоговых, индивидуальным предпринимателям и субъектам хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей, общественным питанием и оказанием бытовых услуг в сельской местности. Для ИП он на пять лет урезал на половину обязательный налог на прибыль, а для юридических лиц и вовсе отменил часть налогов.

Льготные условия ведения бизнеса в сельской местности на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года прописаны в президентском указе №42, которым вносятся соответствующие изменения в предыдущий его Указ от 22 сентября 2017 года №345 “О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания”.

Как пояснили в Администрации президента, для ИП предусмотрено следующее:

уменьшение на 50% ставок налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг), полученную от деятельности на указанной территории,

уменьшение на 50% ставок подоходного налога с физических лиц, если получающие льготы ИП являются плательщиками этого налога.

В свою очередь юридических лиц на селе, как заявили в Администрации Лукашенко, освободят от уплаты следующих обязательных платежей:

налога на недвижимость,

земельного налога,

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Перечни населенных пунктов, в которых будут предоставляться подобные налоговые льготы, определят областные Советы депутатов.

Кроме того, в новом указе прописали отдельный тариф на электрическую энергию для торговых объектов и объектов общественного питания, которые находятся на территории сельской местности. Он будет не ниже тарифа, установленного для категории “Производственные нужды сельхозпотребителей” (сейчас он составляет 0,26389 рубля/кВт.ч).

Субъектам хозяйствования также предоставили возможность покупать или брать в аренду недвижимость в сельской местности под объекты розничной торговли, общественного питания или бытовых услуг без предварительного согласия антимонопольного органа, как это было до сих пор, а также отчуждать недвижимость, находящуюся в госсобственности, без проведения торгов по рыночной стоимости, если это объекты в течение как минимум трех лет будут использоваться для розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению в сельской местности и малых городских поселениях.

В Администрации президента подчеркнули, что нововведения направлены “на развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности, а также создание комфортных условий для проживания”.