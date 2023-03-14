Эксперты рассказали, смогут ли в Беларуси выпускать Су-25

🎤 Мнение

Опубликовано: 14.03.2023 11:39 , Обновлено: 14.03.2023

Эксперты не исключают вероятности того, что в Беларуси получится наладить производство советского штурмовика Су-25. Однако, чтобы реализовать это, по словам специалистов, придется решить ряд непростых задач.

О готовности наладить производство штурмовиков Су-25 в Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 февраля 2023 года во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Тогда он сказал, что для этого Беларуси потребуется “соответствующая небольшая технологическая поддержка РФ”.

Серийный выпуск Су-25 прекратился еще в 1991 году. Сейчас в России производят множество комплектующих для модернизированной версии Су-25СМ3: двигатель, электроника, оптика. Однако производство самого планера не налажено и на это, по мнению телеграм-канала “ОтВинта”, «уйдут годы».

Специалисты отметили, что Барановичский 558 авиаремонтный завод на данный момент специализируются на капитальном ремонте и модернизации Су-25, но при этом на заводе выпускают «гораздо меньше комплектующих, чем в России».

“Так что, если и говорить о каком-то производстве в Беларуси, то скорее о финальной сборке или расширении ассортимента выпускаемых комплектующих”, - считают в тг-канале.

При этом там подчеркнули, что в случае налаживания производства в Беларуси Су-25 будет пользоваться спросом, поскольку “в России за эти 30 лет так и не разработали стоящей альтернативы данному штурмовику”.

По словам экспертов, модернизированная версия СУ-25СМ3 на сегодня “вполне закрывает нынешние потребности ВВС”.

“Дешевый в эксплуатации, живучий и эффективный в бою самолет хорошо проявляет себе в конфликте на территории Украины, причем используется там обеими сторонами”, - отметили они.

Между тем, согласно информации от неназванного «надежного» источника «От Винта», Министерство обороны Беларуси «впервые собирается закупать бортовые комплексы обороны». Эксперты полагают, что их будут использовать именно на штурмовиках Су-25».

«Это очередное подтверждение того, что белорусские военные связывают с данным самолетом большие надежды», — выразили мнение в тг-канале.