Головченко пообещал потратить на дороги в 2024 году 2,2 млрд рублей. Где запланировали ремонт?

🎥 Видео

Опубликовано: 04.11.2023 15:57 , Обновлено: 04.11.2023

Премьер-министр Роман Головченко в субботу, 4 ноября, принял участие в открытии нового участка дороги в Гродно, в ходе которого ему устроили настоящее театрализованное представление в стиле "назад в СССР" и прокатили на авто Geely 2023 года выпуска. Сам же премьер рассказал, сколько в будущем году государство намерено выделить средств на ремонт и реконструкцию дорог и куда именно планируется потратить эти деньги.

Головченко заявил, что государство сегодня “не жалеет денег” на здравоохранение и на дороги и пообещал, что на республиканские и местные дороги в 2024 году выделят больше средств, чем в 2023-м (в этом году в рамках программы “Дороги Беларуси” выделялось 1,4 млрд рублей), сообщило агентство БелТА.

“В следующем году эта сумма будет еще увеличена, наверное, до 2,2 млрд рублей”, - заявил премьер, пообещав “выйти на 4,2-4,3 тыс. км дорог”.

По словам Головченко, в первую очередь деньги направят на капитальный ремонт дорог, а также на их реконструкцию, которую премьер назвал “по сути строительством новой дороги”. Он также назвал конкретные трассы, на которых запланированы ремонтные работы в ближайшее время:

трасса М3,

дорога Р46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации,

трасса Р6, гомельское направление,

дорога Могилев - Костюковичи,

дорога Смолевичи - Жодино,

дорога Жодино - Борисов.

[Telegram_widget url=“https://t.me/government_by/1186”]

Напомним, в конце октября заместитель премьер-министра Анатолий Сивак заявил, что власти Беларуси планируют увеличить ежегодный ремонт дорого на 15%. При этом там рассматривают вариант ремонта дорог сразу в 1417 населенных пунктах.

В Совмине пообещали отремонтировать улицы в 1417 поселениях Беларуси. Где и когда?

Между тем, ещё весной в Белорусском дорожном инженерно-техническом центре (Белдорцентр) попытались объяснить, почему почти половина белорусских дорог нуждается в ремонте, а также почему вместо капитального работники делают ямочный.

Почему половина дорог в Беларуси требует ремонта? Дорожники рассказали, чего не хватает