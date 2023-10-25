В Совмине пообещали отремонтировать улицы в 1417 поселениях Беларуси. Где и когда?

Опубликовано: 25.10.2023 12:10 , Обновлено: 25.10.2023

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время совместного заседания обеих палат парламента 25 октября заявил, что власти Беларуси планируют увеличить ежегодный ремонт дорого на 15%. При этом там рассматривают вариант ремонта дорог сразу в 1417 населенных пунктах. Что известно?

По словам чиновника, в 2023 году в планах было отремонтировать 6,667 млн. квадратных метров улично-дорожной сети населенных пунктов. “На 1 октября выполнен ремонт 6,703 тыс. кв.м и работы продолжаются”, - утверждает Анатолий Сивак.

А вот на следущий год в Совмине пообещали увеличить объемы ремонта на 15%. “Принято решение о наращивании в 2024-2025 годах объемов ремонта улично-дорожной сети на 15% ежегодно с доведением к 2025 году до 8,1 млн. кв.м. И соответственно будет увеличиваться финансирование на эти цели”, - заявил он.

При этом, вице-премьер рассказал, что для эксперимента в сентябре провели ремонт дорог в агрогородке Вишов Белыничского района. В ходе теста должники отремонтировли 12 улиц агрогородка протяженностью 14,3 км. А семь улиц отремонтировали с применением цемента.

“Хочу отметить, что практическая реализация проекта длилась всего около одного месяца. В ходе реализации проекта отработаны различные способы ремонта улично-дорожной сети”, - рассказал Анатолий Сивак, уточнив, что улицы ремонтировали месяц, чтобы не мешать местным жителям и предприятиям.

По его словам, такой ремонт был сделан, чтобы выработать алгоритм действий для местных властей. Чиновник заявил, что сейчас в правительстве думают, как использовать все эти наработки для ремонта дорог в 1417 агрогородках. Сколько времени займет формирование программы ремонта и когда ее реализуют, вице-премьер не уточнил.

Ранее Телеграф сообщил, что Комитет госконтроля предложил белорусам пожаловаться на автомобильные дороги. Точнее – на их качество. Рассказать об этом предлагают в течение трех дней.

КГК дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на плохие дороги

Тем временем, ведомственное издание МВД Беларуси газета “На страже” сообщила, что Госавтоинспекция и Минтранс Беларуси решили изучить возможность установки на некоторых участках дорог страны специальные датчики.

Минтранс и ГАИ задумались над установкой на дорогах Беларуси новых видеодетекторов. К чему готовиться водителям?