Головченко назвал условие для отмены госрегулирования цен в Беларуси

Опубликовано: 13.03.2023 08:20 , Обновлено: 13.03.2023

Премьер-министр Роман Головченко в эфире гостелеканала «Беларусь 1» рассказал, когда приняты правительством меры по регулированию цен станут «избыточными».

По его словам, это произойдет, когда «все субъекты, участвующие в формировании цены, научатся работать по справедливости».

Головченко объяснил, что как только правительство увидит, что «ситуация с ценообразованием полностью пришла в норму и цена формируется так, как она должна формироваться справедливо, не гонясь за сверхприбылями и не закладывая огромные издержки в себестоимость», то тогда «будет модернизироваться и система регулирования цен».

«Но пока, на мой взгляд, она оптимальна, достаточна», — считает премьер.

Также он заявил, что существующая система госревгулирования цен уже «принесла плоды», потому что «инфляция в годовом измерении снижается».

Как писал Телеграф ранее, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, почему госрегулирование цен в Беларуси оставят до конца года.

«Потому что стоит задача вернуть инфляцию в однозначный уровень. Если мы этого добьемся и будем видеть, что ситуация стабилизировалась, можно будет поэтапно постепенно от такого регулирования уходить», — заявил он.

К слову, в МАРТ также задумались над расширением госрегулирования цен в Беларуси.