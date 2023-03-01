В МАРТ задумались над расширением госрегулирования цен в Беларуси

Опубликовано: 01.03.2023 17:19 , Обновлено: 01.03.2023

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец 1 марта заявил, что госрегулирование цен в Беларуси «надолго». И отметил, что систему могут распространить и на другие отрасли экономики.

По словам Вежновца, постановление №713 «О системе регулирования цен» принимали «как долгоиграющий инструмент справедливого ценообразования».

«Результат мы увидели в первый же месяц – в ноябре мы получили дефляцию, впервые в осенний месяц», — сказал он.

При этом отметил, что власти «понимали и риски принятия этого постановления», поэтому решили, что его «можно и наверно нужно в определенные моменты корректировать», передает Смартпресс.

Кроме того, замминистра напомнил, что также чиновники ввели «временное регулирование цен на ряд позиций в секторе агропромышленного комплекса». И не исключил, что «аналогичные решения могут быть приняты и по другим отраслям экономики».

Он отметил, что это зависит от ситуации с ценами, «от динамики их увеличения цен по тому или иному направлению – не только потребительского рынка, но и промышленного комплекса, оказания услуг».

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 10 февраля заявил, что госрегулирование цен «требует дальнейшего совершенствования и донастройки». Он отметил, что цены на импортные товары «должны быть по карману» белорусам, поэтому «импорт также должен быть под жесточайшим контролем».