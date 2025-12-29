Головченко анонсировал «кардинальное» решение в борьбе с мошенниками

Опубликовано: 29.12.2025 10:25 , Обновлено: 29.12.2025

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко анонсировал новое решение проблемы мошенников, которые самыми изощрёнными путями выманивают деньги у доверчивых белорусов. Решение, по словам Головченко, будет "кардинальным".

Комментируя выстраиваемую в стране антифрод-систему, Головченко в интервью гостелеканалу “Беларусь 1” заявил, что теми автоматизированными инструментами, которые есть в распоряжении Нацбанка сейчас, “пока не все атаки удается отбить”. По мнению главы Нацбанка, частично вина в этом лежит и на самих белорусах.

“Зачастую граждане слишком поздно обращаются за помощью”, - посетовал Головченко, отметив, что всё же пресекается “достаточно большой объем транзакций, когда мошенники пытаются увести деньги людей”.

В будущем году, по словам Головченко, Национальный банк планирует усилить эту работу по двум ключевым направлениям. Во-первых, внедрить единый стандарт антифрод-систем во всех белорусских банках (сейчас каждый банк вырабатывает собственный алгоритм действий для борьбы с мошенниками). Во-вторых, Головченко анонсировал некий новый программно-аппаратный инструмент защиты, раскрывать суть которого пока не стал.

“Еще один инструмент, который, полагаю, будет носить очень кардинальный характер для решения этой проблемы, тоже будет реализован на программно-аппаратном уровне. Но какой он будет, не буду анонсировать заранее”, - заявил он.

Напомним, в ноябре Нацбанк изменил правила выдачи всех кредитов белорусам, аргументируя это борьбой с мошенниками. Теперь банки обязаны не выдавать деньги по кредиту в день заключения договора, а ждать до следующего дня. Или заключать сам договор на следующий день после обращения клиента.

Нацбанк поменял с 22 ноября условия выдачи всех кредитов белорусам

Кроме того, Следственному комитету и Министерству внутренних дел в скором времени разрешат блокировать расходные операции по банковским счетам белорусов на срок до 10 суток.

Лукашенко разрешил СК и МВД на 10 дней блокировать счета белорусов. Когда?