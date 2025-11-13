Лукашенко разрешил СК и МВД на 10 дней блокировать счета белорусов. Когда?

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Опубликовано: 13.11.2025 15:23 , Обновлено: 13.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил Следственному комитету (СК) и Министерству внутренних дел (МВД) в некоторых случаях блокировать расходные операции по банковским счетам белорусов. Соответствующими полномочиями эти два ведомства глава государства наделил указом № 394, который он подписал 13 ноября.

Как пояснили в Администрации Президента (АП), новый указ вносит изменения в указ №269 от 29 августа 2023 года “О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям”. Этим документом правоохранительным органам предоставили право блокировать счета белорусов при подозрении на попытку хищения денежных средств.

Теперь же перечень случаев, когда МВД и СК могут потребовать от Национального банка приостановить проведение расходных операций по банковскому счёту, депозитному счёту или электронному кошельку гражданина, расширили. Через полгода, когда новый указ официально вступит в силу, блокировать смогут операции, которые, по подозрению милиции или следователей, связаны с незаконным оборотом наркотиков.

При наличии соответствующей информации у правоохранительных органов, как и в случае с подозрениями на хищение, приостанавливать операции по счёту могут на срок до 10 суток.

В АП подчеркнули, что корректировка законодательства направлена “на повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов” в Беларуси.

Обработка запросов от СК и МВД и передача информации о заблокированных операциях будет осуществляться посредством автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка.