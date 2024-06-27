Цена этого растительного масла рухнула в белорусских магазинах в 3 раза. Почему стоит купить и как с ним готовить?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.06.2024 17:08 , Обновлено: 25.04.2025

В начале лета в белорусских магазинах неожиданно резко подешевел один вид растительного масла. Речь о горчичном масле, которое зачастую называют "готовым лекарством" из-за его богатого микро- и макроэлементного состава. Цена на него в июне упала почти в три раза. Посмотрели, за сколько можно сейчас найти его в белорусских магазинах, можно ли готовить с ним еду и кому стоит повнимательнее присмотреться к бакалейному отделу.

Где найти дешёвое горчичное масло в Беларуси?

Ещё недавно найти в белорусских магазинах нерафинированное горчичное масло холодного отжима можно было только по достаточно “кусачей” цене - более 20 рублей за литр. И сейчас популярный сервис “Е-доставка” предлагает маленькую бутылочку масла российского производства под маркой “Василева слобода” объёмом 250 мл за 5,65 рубля, то есть по 22,6 рубля за литр.

Чуть дешевле этот же продукт того же производителя предложил покупателям сервис доставки гипермаркета ГИППО - за 4,97 рубля за бутылочку или 19,88 рубля за литр.

Тем временем, на белорусском рынке появилась гораздо более дешёвая альтернатива - масло под брендом “Сарепта” другого российского производителя - Волгоградского горчичного маслозавода. Заказать через сервис OZON сегодня его можно по куда более привлекательной цене 8,68 рубля - и это за литр.

Ещё более “вкусную” цену предложил сервис доставки ГИППО - 7,8 рубля за литр, то есть в 2,9 раза ниже, чем такое же горчичное масло марки “Василева слобода”.

В магазинах таких популярных торговых сетей, как “Доброном” и “Маяк” это масло можно найти ещё дешевле - по 6,5 рубля за бутылку.

Не рапсовое и не оливковое. Какое масло в рационе улучшит качество кожи и волос?

В чём польза горчичного масла?

Горчичное масло имеет красновато-коричневый или янтарный цвет и обладает своим сильным запахом и острым вкусом. Острота горчичного масла обусловлена ​​наличием в его составе аллилизотиоцианата. Это жирное растительное масло получают путем прессования семян горчицы.

Горчичное масло считается настоящим кладезем полезных микро- и макроэлементов. Так, в нём содержится:

около 60% мононенасыщенных жирных кислот (42% эруковой кислоты и 12% олеиновой кислоты);

около 21% полиненасыщенных жиров (6% альфа-линоленовой кислоты омега-3 и 15% линолевой кислоты омега-6),

около 12% насыщенных жиров.

Оптимальное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6 и низкое содержание насыщенных жиров делает горчичное масло более полезным и предпочтительным по сравнению с другими видами растительных масел.

Для чего белый колпачок на бутылке с маслом? Узнав это, вы перестанете его выбрасывать

Среди наиболее изученных полезных для здоровья человека свойств горчичного масла врачи называют следующие:

Снижение уровня холестерина и триглицеридов, что благотворно влияет на артериальное давление и улучшает функцию сосудов, предотвращая риски развития внезапной смерти. Обезбаливающие свойства. Облегчение кашля и других симптомов респираторных заболеваний, синуситов и аллергических реакций. Антибактериальные, противогрибковые и антиканцерогенные свойства за счёт содержания глюкозинолата. Стимулирующее действие за счёт улучшения кровообращения и выведения токсинов из организма. Облегчение боли в суставах и приступов артрита. Укрепление иммунитета. Снижение риска диабета за счёт большого количества витамина Е в альфа-токофероле. Повышение аппетита.

Можно ли готовить с горчичным маслом?

Многие ошибочно считают, что горчичное масло можно использовать только в лекарственных и косметических целях - укреплять им волосы, делать на его основе маски для тела или использовать для массажа. Однако, на самом деле, горчичное масло первого отжима на кухне может стать очень полезной альтернативой более популярному в Беларуси подсолнечному или рапсовому маслу.

Его можно добавлять в каши и гарниры, и даже супы. Не стесняющиеся кулинарных экспериментов люди добавляют горчичное масло в выпечку и домашние консервы, а также используют его для приготовления мяса и рыбы, что придаёт блюду пикантности.

Более того, горчичное масло прекрасно подходит для жарки и считается однной из самых полезных для здоровья человека альтернатив для жарки, по сравнению с другими видами растительного масла.

Новость Телеграф

И, разумеется, горчичное масло прекрасно подойдёт в качестве оригинальной заправки к летним салатам из свежих овощей и зелени. Вот один из них, который осилит любой начинающий кулинар.

Луково-огуречный салат с горчичным маслом

Для луково-огуречного салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 огурец,

1/2 головки красного лука,

40 г салата “Айсберг”,

1 пучок зеленого лука,

1,5 ст.л. горчичного масла,

семена кунжута или льна,

соль по вкусу.

Салат, огурец и красный лук нарезать крупными кусками, зелёный лук - мелко покрошить. Всё объединить и заправить горчичным маслом, посыпать семенами кунжута или льна, посолить по вкусу.

Такой лёгкий салат идеально подойдёт в летнюю жару и станет здоровой альтернативой овощным салатам с традиционной заправкой из сметаны или майонеза.