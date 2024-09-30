Глава нижней палаты парламента рассказал, введут ли в Беларуси налог на богатство

Опубликовано: 30.09.2024 08:23 , Обновлено: 30.09.2024

Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко рассказал, получило ли развитие предложение ввести в Беларуси так называемый налог на богатство, то есть большую ставку подоходного налога для тех белорусов, чьи доходы превышают определённый порог.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Сергеенко отметил, что разговоры о введении налога на богатство велись после того, как были внесены изменения в действующий Налоговый кодекс. Тогда “налогом на богатство” назвали дифференцированную ставку подоходного налога, которую привязали к размеру доходов граждан, повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей, а также повышенный налог на некоторую коммерческую собственность для физических лиц.

“Это заработало с этого года, но фактически налоги начнут поступать в следующем году”, - пояснил Сергеенко, как будут работать уже одобренные новации в сфере налогообложения.

Что же до новых налогов на обеспеченных белорусов, то, по словам главы нижней палаты парламента, пока об этом речь не идёт.

“Каких-либо разговоров и предложений о дополнительном введении налога на богатство пока не ведется и не прорабатывается”, - заверил Сергеенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по подсчётам Министерства по налогам и сборам, повышенный подоходный налог, называемый в народе “налогом на богатство”, в 2024 году будут платить 8-9 тыс. белорусов.

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В Администрации президента озвучивали более скромную цифру в две тысячи человек - тех, кто зарабатывает больше 16,66 тыс рублей в месяц. По данным президентской администрации, этот налог дополнительно принесет в казну до 20 млн рублей.

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