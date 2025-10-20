Глава Нацбанка дал совет белорусам, покупать ли сейчас доллары - «Главное не шарахаться»

Опубликовано: 20.10.2025 07:46 , Обновлено: 20.10.2025

Председатель правления Национального банка Роман Головченко дал белорусам совет, в чём сейчас лучше хранить семейные сбережения - стоит ли покупать доллары или, наоборот, перевести уже имеющуюся в запасе американскую валюту в белорусские рубли.

Глава Нацбанка напомнил, что ранее уже “всем советовал избавляться” от долларов. Тем же, кто его его совету не последовал, и накопил определённый запас американской валюты, Головченко рекомендовал пока “подержать” свои накопления.

“Геополитическая ситуация очень много влияет на курс доллара, поэтому его отношение к евро (пара евро-доллар) чувствительно, поэтому главное - не шарахаться. То, что есть, надо держать и диверсифицировать свои источники сбережений”, - заявил глава Нацбанка, уточнив, что доходность по вкладам в белорусских рублях сейчас существенно выше, чем по долларовым вкладам.

При этом он также обратил внимание на укрепление белорусского рубля к доллару, которое можно наблюдать в последнее время, но подчеркнул, что это “не какая-то целенаправленная политика”.

“С учётом того, что мы привязаны к корзине валют, большее значение имеет на нашу корзину российский рубль. Российский рубль укрепляется к доллару, соответственно, плавно укрепляемся и мы. У нас за этот год порядка 13-14% укрепления белорусского рубля к доллару”, - пояснил Головченко, заявив, что с экономической точки зрения для Беларуси гораздо важнее устойчивость курса по отношению к российскому рублю.

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В свою очередь финансовый аналитик Александр Шкут в комментарии порталу Office Life отметил значительное укрепление и белорусского, и российского рубля, которое наблюдается в последние несколько недель. Специалист также связал эту тенденцию с геополитическими событиями, которые пока складываются позитивно для российской валюты.

В частности, новости о готовящейся новой встрече российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в венгерском Будапеште вызвали укрепление российского рубля, по словам Шкута, из-за “спекулятивного спроса на российские активы”. Кроме того, на укрепление российского рубля влияют повышенные инфляционные ожидания в соседней стране, что может способствовать менее агрессивному смягчению денежно-кредитной политики со стороны местного Центробанка.

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“Тем не менее рубль сейчас выглядит переукрепленным и дальнейший потенциал его укрепления ограничен. Поэтому, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе будет перелом данной тенденции и мы увидим ослабление курса”, - дал свой прогноз финансовый аналитик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно данным Нацбанка, белорусы продолжают активно продавать иностранную валюту, уже седьмой месяц подряд оставаясь “чистыми продавцами”. Это значит, что попадают больше, чем покупают. Так где же тогда они ее берут?

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