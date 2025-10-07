Кому в Беларуси нужна валюта? Нацбанк рассказал, сколько продали белорусы и кто скупал

Опубликовано: 07.10.2025 12:19 , Обновлено: 07.10.2025

Согласно данным Нацбанка, белорусы продолжают активно продавать иностранную валюту, уже седьмой месяц подряд оставаясь "чистыми продавцами". Это значит, что попадают больше, чем покупают. Так где же тогда они ее берут?

Однако объемов, которые сбывает население Беларуси, недостаточно, чтобы удовлетворить спрос со стороны предприятий.

Белорусы продают, бизнес скупает

По данным Национального банка, по итогам сентября физические лица продали наличной и безналичной валюты на 189,2 млн долларов больше, чем купили. Общий объем проданной населением валюты за 9 месяцев 2025 года составил 1,322 млрд долларов, купили же тоже немало: 1,133 млрд. Таким образом, в целом за три квартала 2023 года чистые продажи валюты физлицами достигли впечатляющей суммы в 1,212 млрд долларов .

В то же время белорусские компании и юрлица демонстрировали совершенно противоположную тенденцию. В сентябре они остались чистыми покупателями, приобретя валюты на 375,5 млн долларов больше, чем продали. За девять месяцев разница между покупкой и продажей валюты юрлицами составила 1,814 млрд долларов .

Простая арифметика наглядно показывает, что несмотря на то, что население за три квартала продало валюты на 1,2 млрд долларов больше, чем купило, потребности бизнеса оказались еще выше — ему потребовалось 1,8 млрд долларов.

Откуда и куда уходит валюта?

Вероятно, белорусским компаниям валюта необходима для расчетов с зарубежными поставщиками сырья, оборудования и комплектующих. Высокий спрос указывает на активную хозяйственную деятельность и объемы импорта. Также часть валюты предприятия могут направлять на обслуживание внешних долгов и кредитов.

В свою очередь, простые белорусы продают валюту, которую они накопили ранее, часто для покупки товаров и услуг внутри страны. Часть же граждан зарабатывают за границей, а деньги тратят уже на родине.

Такой устойчивый спрос на валюту со стороны реального сектора экономики при ее ограниченном предложении может создать давление на обменный курс белорусского рубля. В таком случае для поддержания стабильности Национальному банку может понадобиться использовать собственные золотовалютные резервы, чтобы продавать валюту на внутреннем рынке и удовлетворять часть спроса от предприятий.

Ранее Telegraf.news писал, что пока ЗВР Беларуси бьют рекорды. В Евразийском банке развития в понедельник, 6 октября, заявили, что золотовалютные резервы Беларуси побили очередной исторический рекорд в $13,3 млрд благодаря росту цен на один драгметалл.

В ЕАБР назвали причины рекордного роста золотовалютных резервов Беларуси