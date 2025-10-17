Трамп и Путин договорились встретиться в стране ЕС. Обсудят "наступление" Украины?

Опубликовано: 17.10.2025 08:12 , Обновлено: 17.10.2025

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин созвонились в четверг и договорились встретиться в одной из стран Европы. Более того, встреча намечена в государстве — члене Евросоюза, чьи власти считаются самыми дружественными по отношению к России внутри блока.

В Кремле и Белом доме подтвердили, что встреча должна состояться в Венгрии. Трамп заявил, что ей будут предшествовать переговоры советников.

«Первоначальные переговоры с американской стороны проведет госсекретарь Марко Рубио, а также другие назначенные лица. Место встречи будет определено позже. Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте – Будапеште, Венгрия – чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой “позорной” войне между Россией и Украиной», — добавил Трамп.

При этом уже в пятницу в Вашингтон прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Как заявил сам Трамп, основной темой переговоров станет планируемое Украиной наступление и передача ей дальнобойных «Томагавков».

[inf]Что это может быть за наступление, в Белом не уточняли. Вероятно, речь идёт об успешных атаках ВСУ на объекты РФ в глубине ее территории.[/inf]

В Москве известия о возможных поставках вызвали противоречивую реакцию. Так, советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков утверждает, что ракеты не повлияют на ситуацию на фронте. В то же время российские политики, в том числе Дмитрий Медведев, пригрозили ответом США и назвали возможные поставки «эскалацией».

По словам Ушакова, Путин заверил во время телефонного разговора Трампа, что «российская армия обладает полной стратегической инициативой по всей линии фронта на Украине».

В свою очередь, президент США в последние дни не раз заявлял, что российская экономика из-за войны «близка к коллапсу», а Украина планирует некое наступление.

Президент США активизировал попытки добиться мира в Украине после того, как добился соглашения между Израилем и террористами ХАМАСа в Газе. По его словам, наладить мир в Европе будет сложнее, но он попытается.

Мирный процесс между Россией и Украиной возобновляется на фоне атак ВСУ на российские НПЗ в глубине территории, которые уже привели к дефициту топлива в РФ. Да ещё и инсайдов в американских СМИ, что за ними стоят США, которые помогли ВСУ с планированием и выбором целей. А тем временем власти России объявили о повышении налогов и сокращении льгот для наполнения бюджета на военные нужды.

В то же время Россия, по словам Владимира Путина, с начала 2025 года смогла захватить 0,83% от всей территории Украины (5000 квадратных километров). В Украине заявляют, что цифра завышена. Тем не менее, если темпы наступления ВС РФ не изменятся, то России потребуется более 80 лет, чтобы полностью занять все украинские территории (сейчас она контролирует 20%, включая Крым, аннексированный в 2014 году).