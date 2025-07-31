Глава Минлесхоза потребовал ежемесячный анализ зарплат этих работников. Кому предложили повысить?

Опубликовано: 31.07.2025 07:32 , Обновлено: 31.07.2025

Министр лесного хозяйства Александр Кулик потребовал ежемесячно проводить анализ минимальной и максимальной зарплаты отдельных категорий работников лесной промышленности. В отдельных случаях в министерстве потребовали "принимать меры по повышению" заработных плат.

Такое требование глава Минлесхоза озвучил 30 июля на выездном заседании ведомственной коллегии, которое проходило в Новогрудке. Кулик заявил, что в последнее время на прямые телефонные линии, которые регулярно открывает ведомство, стали чаще обращаться вальщики леса и их родные с жалобами на непонятные принципы начисления заработной платы.

“Нужно ежемесячно проводить аналитику минимальной и максимальной зарплаты вальщиков леса, станочников в разрезе лесхозов. И взять этот вопрос на личный контроль руководителям”, - потребовал в этой связи Кулик.

В пресс-службе Минлесхоза пообещали, что это требование руководителя будет выполняться.

Между тем, заместитель начальника управления экономики и инвестиций Минлесхоза Светлана Гребенева, выступая на заседании коллегии, озвучила цифры по зарплатам специалистов отрасли. По её словам, в некоторых случаях зарплаты по категориям отличаются в 5 раз.

Говоря о зарплатах упомянутых Кликом вальщиков леса, Гребенева пояснила, что она привязана к выработке, то есть специалист получает большую зарплату, если заготовил больше леса. Тем не менее, по мнению замначальника, в отдельных случаях лесхозы должны “принимать меры по повышению заработных плат”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что год назад на похожем производственном совещании в ведомстве Кулик потребовал от директоров предприятий повысить зарплаты рабочим. “Да, заработная плата должна быть заработанной. Но она должна быть достойной”, - потребовал тогда глава отрасли.

«Должна быть достойной» — Белорусский министр потребовал от директоров предприятий повысить зарплаты рабочим