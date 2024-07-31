Глава Минфина пообещал повысить зарплаты некоторым белорусским бюджетникам в сентябре. Кому?

Опубликовано: 31.07.2024 18:45 , Обновлено: 15.11.2024

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов перед заседанием президиума Совета Министров 31 июля сообщил, что в сентябре 2024 года планируется поднять зарплаты некоторым белорусским бюджетникам.

“В этом году планируется с сентября чуть больше поднять заработную плату тем категориям бюджетников, которые немножко недотягивают до плановых заданий”, - сказал Селиверстов, передало агентство БелТА.

Он дополнил, что эти категории бюджетников - медики, учителя. “Есть у властей и определенные параметры по зарплатам работников социальной сферы и культуры”, - написало агентство Sputnik. На сколько вырастут зарплаты, не уточняется.

На заседании президиума Совмина рассмотрели прогнозы по зарплатам белорусов и изменению цен в стране в 2025 году. Премьер-министр Роман Головченко заверил, что при выполнении предложенной программы социально-экономического развития страны правительство в 2025-м сможет добиться роста доходов белорусов на уровне 104% (то есть +4%), реальных зарплат — на уровне 104,7%.

А экономика, как рассказал Головченко, в 2025 году должна вырасти на 4,1% за счет контроля над инфляцией, увеличения объема экспорта товаров и услуг и не только.

Головченко пообещал белорусам рост зарплат на 4,7% в 2025 году. А какую инфляцию?

Также мы писали, что реальные располагаемые денежные доходы белорусов, по информации Национального статистического комитета, за первые пять месяцев 2024 года выросли на 9,6% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Посмотрели, как изменились в 2024-м доходы в странах-соседках Беларуси. К примеру, в Польше реальный прирост зарплат за год — 11,7%.

Доходы белорусов выросли на 9,6% за год — Белстат. А что в Польше, Литве, России?