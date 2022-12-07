Опубликовано: 07.12.2022 11:48 , Обновлено: 07.12.2022

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил, что в Беларуси есть случаи «сужения ассортимента», но «дефицита нет».

«Ситуация на потребительском рынке республики стабильная, дефицита товаров и ажиотажного покупательского спроса нет», — сказал он в интервью российскому агентству «Sputnik Беларусь».

При этом Богданов отметил, что после того, как Совет министров принял постановление №713 «О системе регулирования цен», появились случаи «сужения ассортимента» на некоторые непродовольственные товары.

Министр объяснил это «перестроением бизнес-процессов поставщиков под новые условия работы».

По его словам, «чтобы не было дефицита, чтобы не уменьшился ассортимент» МАРТ проводит «широкую разъяснительную работу», а также контролирует запасы товаров.

Кстати, накануне заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Елена Манкевич рассказала, почему с прилавков магазинов или исчезли некоторые непродовольственные товары, или цены на них выросли в несколько раз.

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Как писал ранее Телеграф, белорусское экономическое издание Banki24 со ссылкой на отчет розничных сетей сообщило, что запасы товаров в магазинах на конец октября сократились сразу на 6 дней торговли по сравнению с сентябрем.

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