В белорусских магазинах рекордно сократились запасы товаров. Но их больше, чем на месяц

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Опубликовано: 06.12.2022 19:52 , Обновлено: 06.12.2022

Белорусское экономическое издание Banki24 сообщило, что розничные сети отчитались о сокращении товарных запасов за октябрь.

По данным издания, запасы оваровтв магазинах на конец октября сократились сразу на 6 дней торговли по сравнению с сентябрем. “Это рекордное снижение уровня товарных запасов в октябре по сравнению с сентябрем за 9 лет”, - сообщило издание.

По данным Banki24.by, до этого года запасы товаров в магазинах по итогам октября сильнее всего падали в 2021 году. Тогда они сократились на 2 дня.

“На 1 ноября товарные запасы составили 8,451 млрд BYN против 9,636 млрд BYN месяцем ранее. Уровень товарных запасов составил 52 дня торговли (против 58 на 1 октября)”, - сообщило издание.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов 24 ноября заявил, что белорусские торговые сети ждут «жесткие меры», если у них будут пропадать товары.

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