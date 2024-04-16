На белорусскую сеть "Буслiк" подали в суд в России. За что?

Опубликовано: 16.04.2024 08:18 , Обновлено: 16.04.2024

На белорусскую компанию "ДПМ", которая управляла сетью популярных магазинов детских товаров "Буслiк", в различные арбитражные суды в России подали в суд сразу десять юридических лиц - девять компаний и один индивидуальный предприниматель. Узнали, в чём суть исковых претензий к белорусской компании.

На исковые заявления против управляющей компании сети магазинов “Буслiк” в российской электронной картотеке арбитражных дел обратило внимание агентство Sputnik. Самые ранние иски были поданы ещё в феврале 2024 года, в марте и апреле последовали новые. География истцов разнообразна - помимо столичной Москвы, фигурируют юридические лица (производители шапок, оптовые продавцы игрушек, памперсов и прочих детских товаров, а также другие компании) из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ростовской области, Приморского края.

В частности, по данным российского агентства, среди истцов есть компания из Дальнего Востока, которая потребовала через суд от “Буслiка” более 5,2 млн российских рублей (что равноценно 181 тыс. белорусских на данный момент).

Сеть супермаркетов для детей «Буслiк» закрыла все магазины в Беларуси

Ранее Telegraf.news сообщил, что к началу апреля сеть детских супермаркетов “Буслiк” закрыла свои магазины по всей Беларуси (на начало года их было около двух десятков), а также свой сайт buslik.by. При этом проблемы у торговой сети начались ещё раньше: осенью прошлого года руководство “Буслiка” пожаловалось в Мингорисполком на нерентабельность и попросило посодействовать в предотвращении банкротства и экономической несостоятельности.

«Буслiк» на грани банкротства? Торговая сеть пожаловалась в Мингорисполком на нерентабельность

Впрочем, на данный момент в реестре банкротов информации о том, что компания “ДПМ” находится на стадии ликвидации или проходит процедуру банкротства нет.