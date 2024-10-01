МАРТ предложил изменить условия работы ярмарок в Беларуси

Опубликовано: 01.10.2024 14:59 , Обновлено: 01.10.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предложило изменить порядок организации и работы ярмарок в Беларуси. В частности, речь идёт об установлении минимального количества продавцов, а также о том, чтобы оформить места торговли "в едином стиле". Проект вынесли на общественное обсуждение, сроки которого — с 1 по 11 октября.

Планируется, что изменения внесут в положение №101 «О выставочной и ярмарочной деятельности в Республике Беларусь», которое Совет министров утвердил ещё 15 февраля 2019 года. Так, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли предложили установить требования к ярмаркам, которые предусматривают:

создание условий для обеспечения населения товарами, сельскохозяйственной продукцией и продукцией общественного питания;

создание условий для товаропроизводителей, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, по реализации собственной продукции;

соответствие места проведения ярмарки правилам благоустройства и содержания населённых пунктов, строительным проектам в стадии реализации, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области архитектурной деятельности, природоохранным, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности и другим;

оформление в едином стиле внешнего вида всех мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на одной ярмарке;

участие в одной ярмарке не менее 5 продавцов.

Кроме того, МАРТ предложил уточнить перечень сведений, которые организатор ярмарки указывает в заявлении о согласовании, а также расширить список случаев, в которых местные исполнительные и распорядительные органы могут отказать в проведении ярмарки.

[info_b]Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 1 по 11 октября 2024 года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, могут ли рядовые белорусы свободно продавать излишки урожая, выращенного на даче. Начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова рассказала, какими справками и документами нужно вооружиться белорусам, прежде чем отправиться на рынок.

В МАРТ рассказали, сколько справок и документов нужно белорусам, чтобы продать картошку со своей дачи