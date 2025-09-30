Глава МАРТ назвал "простым и прозрачным" госрегулирование цен в Беларуси

Опубликовано: 30.09.2025 11:55 , Обновлено: 30.09.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович назвал систему госрегулирования цен в Беларуси "простой и прозрачной". По его словам, она затрагивает порядка 60% товаров в потребительской корзине среднего белоруса.

При этом, по словам главы МАРТ, только 40% из всех товаров вышесказанной корзины подпадают под действие постановление Совмина №713.

[inf]Напомним, что правительство ввело в действие постановление №713 19 октября 2022 года по требованию Президента Беларуси.

Документ под названием «О системе регулирования цен» установил жёсткие правила ценообразования для производителей, импортеров и продавцов. Постановление неоднократно корректировалось и дополнялось. [/inf]

МАРТ запустил опрос белорусов на тему цен — «Нормально ли?»

“С апреля 2025 года изменены подходы в формировании цен на импортируемые потребительские товары - внедрено такое понятие, как единая предельная надбавка, которая включает все другие - импортера, оптовую и торговую. Конечная цена товара на полке - результат применения единой надбавки к цене производителя/импортера. Все просто и прозрачно”, - подытожил глава МАРТ в журнале “Экономика Беларуси”.

Ранее премьер-министр Беларуси Александр Турчин в интервью гостелевиденью заявил, что для роста цен в стране есть “объективные причины” , от которых “никуда не денешься”. И добавил, что “цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно”. Для наглядности чиновник попытался объяснить все на яблоках.

Главной причиной роста цен глава Совмина назвал рост зарплат белорусов. Второй причиной Турчин назвал значительный импорт в Беларусь и рост цен в других странах.

Турчин назвал две «объективные» причины роста цен в Беларуси — «Никуда не денешься»

[infg]По состоянию на август 2025 года годовая инфляция в Беларуси составила 7,2%, снизившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с июлем, когда она равнялась 7,4%. Об этом свидетельствуют официальные данные Белстата. Для сравнения, в соседней России годовая инфляция в августе была 8,43%. В остальных странах ЕАЭС, куда входит Беларусь, инфляция в августе распределилась так:

В Казахстане - 12,2%,

В Кыргызстане - 9,50%,

В Армении - 3,6%.

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