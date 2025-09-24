Турчин назвал две "объективные" причины роста цен в Беларуси - "Никуда не денешься"

Опубликовано: 24.09.2025 08:55 , Обновлено: 24.09.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в интервью гостелевиденью заявил, что для роста цен в стране есть "объективные причины" , от которых "никуда не денешься". И добавил, что "цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно". Для наглядности чиновник попытался объяснить все на яблоках.

По словам премьера, главной причиной роста цен стал рост зарплат белорусов.

“Я всегда привожу этот уровень зарплаты, рост зарплаты в нашей стране. Это хорошо, люди должны получать больше, это очевидно. Но в среднем у нас в экономике доля заработной платы в себестоимости продукции, она составляет 25%”, - пояснил глава Совмина и напомнил, что реальные зарплаты белорусов в прошлом и этом году росли на 10%.

“Поэтому это не может не влиять на себестоимость продукции и соответственно на уровень цен, потому что сегодня наши предприятия не обладают таким уж уровнем рентабельности, чтобы за счет повышения себестоимости выпускаемой продукции конечная цена товара оставалась такой же”, - сделал вывод Александр Турчин, заявив, что производители будут повышать цены просто из-за роста зарплат.

Второй причиной Турчин назвал значительный импорт в Беларусь и рост цен в других странах.

Премьер, однако, пообещал, что Совмин будет держать “ситуацию на контроле”, но в то же время не даст предприятиям скатиться в убытки, хотя и больших прибылей не пообещал.

“Надо, чтобы какой-то уровень рентабельности был и в предприятиях торговли. Ну и самое главное, чтобы для населения уровень цен был приемлем”, - заявил чиновник.

А затем привел в пример ситуацию с яблоками в Беларуси:

Я опять же приведу, и сегодня об этом говорил, вот яблоки. Да, ну вот сложились такие аномальные условия погодные. Мы получили значительно меньше урожая.

Но сегодня мы должны понимать, что тот же фермер, который вырастил это яблоко, он же должен хотя бы немного на этом заработать. И мы понимаем, что в этих условиях объективно цена на это яблоко будет выше, чем в прошлом году. Это объективная реальность.

Вопрос только, для чего нужно государство как регулятор. Вот как раз для того, чтобы сегодня найти вот этот баланс. Чтобы и фермеру дать немного заработать, но чтобы эта цена не выросла там в 3-4 раза.