Глава МАРТ назвал год, когда белорусов обеспечат отечественными помидорами в межсезонье на 80–90%

Опубликовано: 10.06.2024 10:00 , Обновлено: 10.06.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов рассказал, когда белорусы будут практически полностью обеспечены помидорами отечественного производства в межсезонье. Для этого, по словам главы антимонопольного ведомства, в Беларуси уже несколько лет "работают над стабилизационными фондами".

По словам Богданова, перед белорусскими товаропроизводителями поставлена задача увеличить объемы производства плодоовощной продукции, чтобы избежать ситуации, когда к весне на прилавках магазинов вместо недорогих белорусских овощей и фруктов появляются более дорогие импортные, не оставляя покупателям альтернативы.

“Сегодня мы видим уже появившуюся в магазине импортную молодую картошку. При этом присутствует и наша картошка, которая урожая прошлого года. Яблоко наше – уже его практически нет, оно уже закончилось и появилось импортное”, - признался глава МАРТ, выступая в эфире гостелеканала ОНТ.

Назвав такую ситуацию “абсолютно нормальной”, он заверил, что в Беларуси продолжат работать над формированием стабилизационных фондов страны, чтобы произведенного летом товара хватало на весь межсезонный период. Уже в этом году, по словам министра, в межсезонный период белорусские производители обеспечили покупателей огурцами на 100%, а вот с помидорами пока достичь таких показателей не получилось. Для этого, как пояснил глава МАРТ, ещё нужно “добавить объемы производства” и построить новые теплицы.

“К 2027 году и по томатам тоже будем обеспечивать под 80–90% от необходимого объема”, - заверил Богданов и пообещал уделить особое внимание вопросу сохранности выращенного урожая.

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По его словам, сейчас белорусским производителям необходимо инвестировать в овоще- и плодохранилища со специализированными температурными режимами хранения, позволяющими увеличить срок хранения плодоовощной продукции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале июня в главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома озвучили закупочные цены на первые ранние овощи в местных тепличных комплексах. Оказалось, что по некоторым товарным позициям белорусские производители отгружают свежий урожай по ценам, в разы дешевле, чем розничные цены в магазинах и на рынках.

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