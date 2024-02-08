Глава Белстата пообещала белорусам "исключительно свои огурцы по совсем другой цене". Когда?

Опубликовано: 08.02.2024 08:27 , Обновлено: 08.02.2024

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, выступая в эфире белорусского телевидения 7 февраля, выразила уверенность в том, что уже к Новому году у белорусов будут "все шансы есть исключительно свои огурцы и совсем другой цене". Её слова поддержал и министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, который заявил, что "это уже не просто шанс, это факт" и рассказал, как белорусские власти намерены добиться низких цен на овощи в межсезонье.

По словам главы Белстата, доля огурцов собственного производства на белорусском рынке уже сейчас превышает 80% и за прошлый год прирост составил более 10%. Повышение цен на огурцы, которое наблюдалось в белорусских магазинах перед новогодними праздниками Медведева объяснила большим завозом импортной продукции.

“Предполагали, что наши производители не смогут обеспечить спрос перед Новым годом”, - заявила она в эфире гостелеканала “Беларусь 1” и выразила уверенность в том, что к следующему Новому году ситуация сложится иначе.

В этом её поддержал и глава МАРТ Алексей Богданов, который заявил, что это входит в планы развития собственного производства плодоовощной продукции в стране.

“У нас стратегия развития плодоовощной отрасли в закрытом грунте (в теплицах, простым языком говоря) начала работать с 2024 года и рассчитана по 2027 год. Это и модернизация, и новые мощности, и новые технологии, и так далее”, - пояснил Богданов.

Он подчеркнул, что белорусские производители уже “с первого года полностью себя обеспечили огурцом своим” так, что часть уже пускают на экспорт. За 2024 год глава МАРТ пообещал “дошлифовать все технологии и нюансы”.

“И без перебоев уже к Новому году будет только белорусский огурец”, - заверил он.

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Ранее Телеграф сообщил, что МАРТ отчитался о “наращивании удельного веса продажи огурцов и томатов” белорусского производства за 2023 год. Замминистра Нина Емельянова заявила, что сейчас белорусские производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка в свежих огурцах даже в межсезонье, на ценах это также отразилось.

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