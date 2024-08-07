"Где такие цены?" - Белоруска рассказала в TikTok о лечении зуба за 900 рублей. У комментаторов возникли вопросы

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Опубликовано: 07.08.2024 22:17 , Обновлено: 07.08.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где рассказала, как отдала за лечение одного зуба ребенку 900 рублей и осталась в шоке от стоимости. Часть комментаторов тоже удивилась цене, другие же предположили, что девушка не раскрыла всех нюансов лечения.

“900 белорусских рублей для того, чтобы полечить зуб подростку (14 лет), - это вообще нормально? Может, я не там работаю? Не могу понять, 900 белорусских рублей за один зуб, без гарантии”, - рассказала в ролике автор.

“Это ненормально, давно надо проверить структуру”, - написал один комментатор под видео.

“Где вы такие цены нашли? В госполиклинике бесплатно. В частных - где-то 130 - 140 рублей. Вы, видимо, чего-то недоговариваете”, - предположила другая. Третья тоже рассказала, что за лечение в частной клинике одного зуба отдает 130 - 180 рублей.

“Большая часть белорусов в шоке от таких цен при зарплате 600 - 1000 рублей”, - отметил еще один пользователь TikTok.

Кто-то же написал, что один канал зуба стоит “200 рублей примерно”, если в зубе три канала и понадобится пломба, то примерно такая сумма и выйдет.

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“Это ненормально. Я за 500 сделала челюсть. Обратитесь в Минздрав на горячую линию”, - посоветовала комментаторша.

В соседней ветке комментариев, кстати, автор ролика сообщила, что “зуб сложный, нужно лечить под микроскопом”. “Вот вам и ответ”, - написала пользовательница TikTok ниже.

Еще один комментатор рассказал, что ему лечили в Минске “сложный зуб” под микроскопом четыре часа, отдал 1500 рублей.

“Лечение с микроскопом очень дорогое. Я сталкивалась, гарантий не дают. И даже не все платные берутся за такое лечение, микроскопов нет”, - поделилась другая пользовательница.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения Беларуси озвучило новые предельные тарифы на стоматологические услуги, которые начали действовать 1 июля 2024 года. По информации из постановления ведомства, цены изменились на некоторые услуги всего стоматологического спектра - от терапии до хирургии.

К примеру, тариф на пломбирование одного корневого канала пастой снизился на 18% (с 11,58 до 9,42 рубля).

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