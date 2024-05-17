В Беларуси стартовал клубничный сезон. Почём продают ароматную ягоду отечественного производства?

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Опубликовано: 17.05.2024 16:27 , Обновлено: 17.05.2024

В агрогородке Дворец Лунинецкого района, который носит неофициальное звание "клубничной столицы" Брестской области, на рынке начали продавать белорусскую клубнику. Местные жители, которые зарабатывают на продаже этой сезонной ягоды, заявили о старте сезона и озвучили свои цены. Посмотрели, на сколько они отличаются от цен в магазинах и на столичных рынках, до которых уже успели довезти свой товар брестские предприниматели.

Так, по информации местного издания “Лунинецкие новости”, в среду, 15 мая, на рынке во Дворце клубнику ранних сортов «Брилла» и «Хоней» продавали по 17-20 рублей за килограмм.

По словам жительницы деревни Вичин Валентины Ковшик, первую ягоду в этом году она выставила на продажу ещё 3 мая, но пока объемы недостаточно большие, чтобы везти свой товар в Брест или Минск. Однако, по словам женщины, “с каждым днем урожая всё больше”, так что в скором времени, вероятно, ароматную ягоду с полей с окрестностей Лунинца можно будет найти и на прилавках других областных центров Беларуси и столицы.

Впрочем, по данным портала “Виртуальный Брест”, на рынках областного центра ягоду можно найти и сейчас - от 16 рублей за кило и до 20 рублей за пластиковую баночку весом в полкило.

Довезли белорусскую клубнику и до столичного региона. Так, на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском за килограммовый лоточек клубники продавцы просят 14 рублей . Такие цены указал TikTok-блогер @andrestyle7 в своём обзоре за 15 мая.

Для тех, кто не хочет или не может отправиться за сравнительно недорогой для начала сезона ягодой за город, свежую белорусскую клубнику можно заказать и через сервисы доставки популярных торговых сетей. Правда, цена там ощутимо выше. Самую дешёвую клубнику отечественного производства мы нашли в “Е-доставке” - по 21,99 рубля за кило. Сервис доставки Green, для сравнения, предложил белорусскую клубнику дороже - по 24,99 рубля за кило.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в минувшие выходные на столичном Комаровском рынке клубнику, если походить и поискать, можно было найти по 8,9 рубля за кило. Правда, за 25 рублей ягоду тоже продавали. По словам продавцов, цена зависит от качества и, разумеется, от страны производителя.

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