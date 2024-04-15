Финансисты пообещали белорусам «неспокойные курсы» из-за скачка цен на золото. На сколько вырастет доллар?

Опубликовано: 15.04.2024 09:41 , Обновлено: 15.04.2024

Финансовые аналитики дали прогноз относительно того, как отразится на курсах валют в Беларуси очередное историческое повышение цен на золото на мировых рынках. Белорусскому рублю предрекли дальнейшее ослабление в ближайшее время. Узнали, на сколько, согласно прогнозам специалистов, может подрасти курс доллара на этой неделе.

Так, эксперты портала Myfin.by обратили внимание на “неспокойные курсы” иностранных валют, которые наблюдались уже в конце прошлой недели. На ослабление российского и белорусского рублей на внутреннем валютном рынке, по их словам, повлиял как рост цен на золото, которое на прошлой неделе в очередной раз обновило исторические максимумы, так и значительное укрепление доллара и снижения основной валютной пары евро/доллар до минимума с ноября 2023 года.

На этой неделе на курсах белорусского и российского рубля, по исх словам, не может не отразиться введение новых экономических санкций в отношении российских меди, никеля и алюминия. Это событие, по мнению аналитиков, может преподнести валютному рынку Беларуси определённые “сюрпризы”. Такие же опасения выразили и аналитики портала Select.by. Впрочем, в ближайшей перспективе резкого обесценивания национальной валюты эксперты портала не спрогнозировали: по их словам, курс будет сохраняться в пределах текущего коридора.

Похожее мнение озвучил финансовый аналитик Александр Шкут в интервью порталу Office Life. По его словам, на этой неделе тенденция на постепенное, хоть и незначительное снижение курса белорусского рубля по отношению к доллару, вероятнее всего, сохранится.

Среди факторов, которые влияют на поддержание этой тенденции, наблюдаемой весь предыдущий месяц, Шкут назвал рост реальной заработной платы в Беларуси. По словам специалиста, это стимулирует повышенный потребительский спрос на импортные товары, из-за чего неизбежно растёт импорт, что, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту и снижает курс белорусского рубля.

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По прогнозу финансового аналитика, такое давление на курс национальной валюты в Беларуси будет сохраняться на протяжении всего 2024 года, а в краткосрочной перспективе наиболее вероятно колебание курса доллара в диапазоне от 3,25 до 3,3 рубля .

Ранее Telegraf.news сообщил, что Совет министров Беларуси внёс изменения в свою программу деятельности на ближайший год. В новой редакции документа, официально опубликованного во вторник, 20 февраля, прописали полный отказ от привязки цен и тарифов в Беларуси к курсу доллара, а также анонсировали изменение действующей системы ценового регулирования.

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