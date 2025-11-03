Фермер предложил белорусам помидоры за 1 рубль. В чём нюанс?

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Опубликовано: 03.11.2025 08:36 , Обновлено: 03.11.2025

Белорусский фермер из-под Бобруйска предложил купить у него помидоры практически даром - всего за 1 рубль. Разумеется, у такого выгодного предложения есть ряд нюансов, которые придётся учесть тем, кто решит закупиться овощем по цене, в разы дешевле магазинной.

Такую бросовую цену фермер выставил для помидоров, которые покупатели согласятся самостоятельно собрать с его полей. На сезонной ярмарке в Бобруйске, куда фермер возит свою продукцию на реализацию, помидоры он продаёт по 1,5-2 рубля за зелёные и по 3-3,5 рубля за спелые.

Фермер показал в TikTok, сколько томатов осталось в поле к началу ноября - бесконечные ряды сухих томатных кустов, под которыми россыпью лежат зелёные и бурые помидорки, прямо на земле. Убрать их с полей собственными силами, судя по всему, фермер не успевает. Опасаясь, что уборку урожая не удастся завершить к первым серьёзным ноябрьским морозам, мужчина в своих соцсетях кинул клич на самосбор.

Цена на помидоры, действительно, привлекательная: в магазинах сейчас цены на белорусские томаты стартуют от 9 рублей за кило. Впрочем, с магазинными показанные на видео томаты не сравнить: в полях остались ещё не дозревшие помидоры или вовсе зелёные, а также те овощи, которые продавцы обычно называют “некондицией”.

Однако хозяин полей разрешил за эту символическую плату покупателям самостоятельно выбирать, какие помидоры брать. Так что при желании можно обойти хоть всё поле и набрать “бурых” помидор, которые дома наверняка дозреют через недельку. Ну и, разумеется, это предложение точно понравится тем, кто квасит зелёные помидоры.

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Главное ограничение для покупателей, пожалуй, географическое - ехать за почти бесплатными помидорами придётся в Могилёвскую область, под Бобруйск.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году к практике самосбора в полях активно прибегали польские фермеры. Всё из-за череды проблем, с которыми им пришлось столкнуться в этом сезоне. Даже тем, кому непростые погодные условия прошлого сезона не помешали собрать богатый урожай, не удалось избежать финансовых трудностей: резкое падение цен на овощи и проблемы со сбытом вынудили их альтернативные искать пути. Некоторые пошли на весьма радикальные меры. Так одна семья польских фермеров предложила покупателям свою продукцию по принципу: “плати сколько хочешь”.

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