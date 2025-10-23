"Плати сколько хочешь" - Фермеры в Польше придумали ещё один способ бороться с торговыми сетями

Опубликовано: 23.10.2025 11:56 , Обновлено: 23.10.2025

В этом году польские фермеры столкнулись с чередой проблем. Даже тем, кому непростые погодные условия прошлого сезона не помешали собрать богатый урожай, не удалось избежать финансовых трудностей: резкое падение цен на овощи и проблемы со сбытом вынудили их альтернативные искать пути. Некоторые пошли на весьма радикальные меры. Так одна семья польских фермеров предложила покупателям свою продукцию по принципу: "плати сколько хочешь".

На такую необычную инициативу пошла семья фермеров, чтобы покрыть хотя бы часть своих расходов на полях. Они по примеру других польских производителей овощей и фруктов решили открыть свои тыквенные плантации в ближайшие выходные, позволив покупателям самостоятельно собрать урожай. По подсчётам фермеров, на поле на конец октября остаётся неубранными порядка 20 тонн тыкв и они попросту пропадут, если инициатива фермеров не найдёт отклика у местных жителей.

Платить за самостоятельно собранные тыквы фермеры предложили покупателям столько, сколько они сами почитают уместным - никакой фиксированной цены на овощ владельцы поля не устанавливали, сообщило польское издание zyciewarszawy.pl.

Как отметили польские обозреватели, текущая ситуация на рынке фруктов и овощей сделала традиционные продажи для фермеров - через перерабатывающие предприятия и оптовиков - просто нерентабельными. Закупочные цены зачастую не покрывают даже затраты на сбор урожая и найм сезонных рабочих. Именно поэтому многие фермеры вынуждены искать альтернативные способы сбыта урожая.

Подобными инициативами этой осенью отличились многие польские регионы: в окрестностях городов Груец и Варка, региона, славящегося своими яблоневыми садами, садоводы уже объявляли самосбор яблок, а в Люблинском и Свентокшиском воеводствах фермеры отдавали перец и помидоры за символическую плату. Это явление в этом году приняло по-настоящему общенациональный характер.

Для многих семейных овощеводческих ферм такая модель продаж уже не выбор, а необходимость. Речь идёт не о борьбе за прибыль, а прежде всего о сохранении урожая от потерь, необходимости запахивать поля с созревшими, но не собранными овощами, а зачастую и о самом выживании фермы.

Ранее Telegraf.news рассказал об акции протеста, которую устроил один из польских фермеров в Лежайске Подкарпатского воеводства. Он публично раздавил 25 000 кочанов цветной капусты на своём поле в знак протеста против того, что перерабатывающие предприятия и торговые сети сильно занизили закупочные цены, из-за чего собирать урожай стало просто невыгодно.

Польский фермер публично раздавил 25 000 кочанов капусты в знак протеста — «Вы можете себе это позволить?»