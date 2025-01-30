Европейские фермеры предупредили о "катастрофических последствиях" новых санкций против белорусских удобрений. Что потребовали от ЕС?

Опубликовано: 30.01.2025 08:16 , Обновлено: 30.01.2025

Введение санкций в отношении удобрений белорусского и российского производства может серьезно повлиять на сельскохозяйственное производство и конкурентоспособность европейских фермеров. Такое мнение высказали в COPA-COGECA, назвав возможные последствия нового пакета санкций ЕС "катастрофическими" для бизнеса.

[info_b]COPA-COGECA — это объединение двух крупных сельскохозяйственных зонтичных организаций COPA и COGECA, которое представляет собой самую влиятельную лоббистскую группу по интересам европейских фермеров. Основана в 1962 году, штаб-квартира - в Брюсселе. Деятельность объединения сосредоточена на общей сельскохозяйственной политике и других сферах, имеющих отношение к фермерам и сельскохозяйственным кооперативам, например, вопросах безопасности пищевых продуктов, окружающей среды, исследованиях и инновациях, а также торговли.[/info_b]

По мнению членов COPA-COGECA, недавнее предложение Европейской комиссии (ЕК) ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из Беларуси и России, а также на некоторые азотные удобрения, на которые до сих пор не распространялись европейские санкции, во многих отношениях “не отвечает требованиям фермерских сообществ”.

В организации указали на то, что в предложении ЕК не содержится чётких среднесрочных или долгосрочных мер, которые могли бы предложить перспективы для европейского сельскохозяйственного сектора.

“Без чёткой стратегии диверсификации европейские фермеры вскоре окажутся у стены. В течение многих лет Европа боролась с недостаточным производством удобрений для удовлетворения спроса, что делало импорт неизбежным. Эта ситуация только ухудшилась после закрытия нескольких заводов по производству удобрений в государствах-членах ЕС”, - описали складывающуюся на рынке ЕС ситуацию специалисты.

В COPA-COGECA отметили, что в настоящее время у европейских фермеров нет гарантий, что дефицит удобрений, к которому неизбежно приведут новые санкции, будет компенсирован ростом внутреннего производства по конкурентоспособной цене. По расчётам экспертов, новые санкции приведут к росту цен на удобрения как минимум на 40-45 евро за тонну уже в следующем летнем сезоне.

“Это окажет дополнительное финансовое давление на сельскохозяйственные операции, которые и так борются с крайне сложным экономическим климатом. Последствия для сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности и доходов фермеров могут быть катастрофическими”, - заявили в организации.

В связи с этим фермеры призвали Еврокомиссию в срочном порядке решить вопрос с диверсификацией источников поставок или принять следующие смягчающие меры:

отменить антидемпинговые пошлины на импорт мочевины, аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из США и Тринидада и Тобаго,

приостановить действие обычных пошлин на импорт мочевины, КАС, DAP, MAP и NPK,

предоставить послабления в недавней Директиве о нитратах и разрешить использование переработанных отходов животноводства.

“За технической сложностью этой проблемы кроется фундаментальный вопрос: будущее европейского сельского хозяйства и продовольственная безопасность ЕС”, - резюмировали в COPA-COGECA.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Европейская комиссия (ЕК) приняла предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из Беларуси и России, а также на некоторые азотные удобрения, на которые до сих пор не распространялись европейские санкции. Предложение ЕК будет направлено на рассмотрение Европейского парламента и будет принято лишь при условии, что его поддержит большинство евродепутатов. В случае положительного решения весь импорт сельскохозяйственной продукции из России будет обложен дополнительными пошлинами.

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Между тем, польское издание Farmer на днях сообщило, что в 2024 году, несмотря на торговые ограничения, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских и российских компаний, поставки белорусских удобрений в Польшу выросли более чем в 3 раза. Поставки из России увеличились на 130%.

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