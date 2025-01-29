Европейская комиссия предложила обложить пошлинами белорусские азотные удобрения и сельхозпродукцию

Опубликовано: 29.01.2025 08:52 , Обновлено: 29.01.2025

Европейская комиссия (ЕК) приняла предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из Беларуси и России, а также на некоторые азотные удобрения, на которые до сих пор не распространялись европейские санкции. Предложение ЕК будет направлено на рассмотрение Европейского парламента и будет принято лишь при условии, что его поддержит большинство евродепутатов.

Как отметили в ЕК, сельскохозяйственная продукция, которую предложили обложить повышенными пошлинами, составляет порядка 15% сельскохозяйственного импорта из России (по данным за 2023 год). Если решение ЕК поддержит большинство депутатов, весь импорт сельскохозяйственной продукции из России будет обложен дополнительными пошлинами.

Основной целью этого шага в ЕК назвали “снижение зависимости” от импорта из России и Беларуси, признав “уязвимость” собственного рынка для “потенциальных принудительных действий” со стороны России и высокий риск для продовольственной безопасности ЕС.

Там выразили надежду на то, что, повысив импортные пошлины на белорусскую и российскую продукцию и удобрения, они добьются роста собственного внутреннего производства и развития индустрии удобрений внутри ЕС, пострадавшей от недавнего энергетического кризиса, а также смогут диверсифицировать поставки из третьих стран.

“Это поможет обеспечить стабильные поставки удобрений и, что самое важное, гарантировать, что удобрения останутся доступными для фермеров ЕС по доступной цене”, - заявили в ЕК.

При этом ЕК оставили за собой право смягчать предложенные меры - если европейские фермеры “увидят существенное повышение цен на удобрения”, а также пообещали, что этот шаг не коснётся экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны - их хранения на таможенных складах в странах ЕС, транспортировки на европейских судах и предоставление услуг страхования и финансирования.

“Транзит всех сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России и Беларуси в третьи страны остается неизменным в соответствии с обязательством ЕС по содействию продовольственной безопасности в глобальном масштабе, в частности для развивающихся стран”, - заверили в ЕК.

“Вынуждают искать новые рынки сбыта”

[info_b]В Беларуси данное предложение ЕК пока никак не комментировали.[/info_b]

Однако ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал европейские санкции, введённые против Беларуси, “фашизмом”. Президент отметил, что ограничения ввели “не против него лично”, а “против всей страны и всех белорусов”. При этом глава государства подчеркнул: для Республики это — “время возможностей”.

«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»

“Вынуждают всех нас искать новые рынки сбыта и поставки комплектующих, выпуск которых мы ещё не освоили. И мы их находим. Знаем, все трудности для нас временные. Это время возможностей”, — заявил осенью 2024 года Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне польское издание Farmer сообщило, что в 2024 году, несмотря на торговые ограничения, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских и российских компаний, поставки белорусских удобрений в Польшу выросли более чем в 3 раза. Поставки из России увеличились на 130%.

В Польше отчитались о рекордном росте импорта белорусских удобрений. А что в Европе?