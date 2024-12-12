Евро в Беларуси вырос на 9 копеек, а доллар — на 3. Как сильно упал российский рубль?

Опубликовано: 12.12.2024 13:29 , Обновлено: 12.12.2024

В четверг, 12 декабря, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар снова показал уверенный рост, поднявшись на 0,85% — это его максимум за последние 8 дней. Что касается евро, то валюта ЕС и вовсе резко подскочила на целых 2,60%. А вот российский рубль, наоборот, опустился до недельного минимума.

Так, по результатам торгов ситуация ближе к концу недели, 12 декабря, выглядит следующим образом:

доллар — 3,4850 белорусских рубля (+0,85%);

евро — 3,6936 белорусских рубля (+2,60%);

100 российских рублей — 3,3486 белорусских рубля (-0,94%);

10 китайских юаней — 4,8047 белорусских рубля (+1,37%).

Чего ждать до конца декабря?

«Думаю, что курс доллара в России после колебаний вверх-вниз остановится где-то в районе 110 рублей, а у нас, наверное, скорректируется в районе 3,50», — заявил ранее финансовый аналитик Михаил Грачёв, отметив, что именно с такими «цифрами» белорусам, вероятнее всего, придётся встречать Новый год. При этом эксперт подчеркнул, что он может и ошибаться, ведь любые точные прогнозы в экономике невозможны.

«Но тенденция именно такова. Это в силу того, что российский Минфин достаточно либерально на это смотрит, соответственно, наш Нацбанк не будет предпринимать каких-то мер — тем более валютная корзина достаточно сбалансированна», — заверил специалист.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси

Также мы рассказывали, что Евразийский банк развития опубликовал свой макроэкономический прогноз на следующие три года. Посмотрели, каким, по мнению международных экспертов, будет курс доллара в Беларуси в следующем году, как изменятся цены и ждать ли роста внутреннего валового продукта.

Когда курс доллара в Беларуси поднимется до 3,81 рубля? Аналитики ЕАБР дали свой прогноз