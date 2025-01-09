Евро в Беларуси вырос до максимума за 3 недели, а доллар снова упал. На сколько?

Опубликовано: 09.01.2025 13:53 , Обновлено: 09.01.2025

В четверг, 9 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар опустился до своего десятидневного минимума, а "европеец", наоборот, вырос до максимума за последние 3 недели. Что касается российского рубля, он также показал уверенный рост.

Напомним, ещё вчера, 8 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4918 рубля (-0,11%),

евро — 3,6104 рубля (0%),

100 российских рублей — 3,3920 рубля (+1,07%),

10 китайских юаней — 4,7627 рубля (-2,47%).

Спустя сутки, в четверг, 9 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4819 рубля (-0,28%),

евро — 3,6113 рубля (+0,02%),

100 российских рублей — 3,4109 рубля (+0,56%),

10 китайских юаней — 4,7566 рубля (-0,13%).

Ранее Telegraf.news писал, как, по мнению кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, будет развиваться экономическая ситуация в Беларуси в 2025 году, можно ли рассчитывать на рост доходов и какой курс доллара «закладывает» бизнес в цены.

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Также мы рассказывали, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для отечественной экономики. Резкий рост курса, который наблюдался в Беларуси в декабре 2024-го, у Головченко «особого волнения», по его словам, не вызвал. Эту тенденцию он назвал «временным явлением».

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