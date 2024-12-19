Евро в Беларуси упал на 0,41%, а российский рубль вырос на 0,08%. На сколько подорожал "американец"?

Опубликовано: 19.12.2024 13:50 , Обновлено: 19.12.2024

В четверг, 19 декабря, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и российский рубль одновременно выросли до своих недельных максимумов, а вот евро, наоборот, скатился до минимума за последние 8 дней.

Так, по результатам торгов ситуация на сегодня, 19 декабря, выглядит следующим образом:

доллар — 3,4720 белорусских рубля (+0,02%);

евро — 3,6451 белорусских рубля (-0,41%);

100 российских рублей — 3,3802 белорусских рубля (+0,08%);

10 китайских юаней — 4,7918 белорусских рубля (+0,30%).

Какого курса ждать дальше?

«Думаю, что курс доллара в России после колебаний вверх-вниз остановится где-то в районе 110 рублей, а у нас, наверное, скорректируется в районе 3,50», — [link href=“https://money.onliner.by/2024/11/27/pochemy-dollar-rezko-vyros” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] ранее финансовый аналитик Михаил Грачёв, отметив, что именно с такими «цифрами» белорусам, вероятнее всего, придётся встречать Новый год. При этом эксперт подчеркнул, что он может и ошибаться, ведь любые точные прогнозы в экономике невозможны.

«Но тенденция именно такова. Это в силу того, что российский Минфин достаточно либерально на это смотрит, соответственно, наш Нацбанк не будет предпринимать каких-то мер — тем более валютная корзина достаточно сбалансированна», — заверил специалист.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

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Также мы рассказывали, что Евразийский банк развития опубликовал свой макроэкономический прогноз на следующие три года. Посмотрели, каким, по мнению международных экспертов, будет курс доллара в Беларуси в следующем году, как изменятся цены и ждать ли роста внутреннего валового продукта.

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