Евро подешевел в Беларуси почти на 6 копеек. Насколько упал доллар перед выходными?

Опубликовано: 29.11.2024 13:12 , Обновлено: 29.11.2024

В пятницу, 29 ноября, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) доллар и евро после 12 дней последовательного роста развернулись и упали в цене. Посмотрели, на каких значениях закрылись торги и с какими курсами основных иностранных валют белорусы ушли на выходные.

Так, доллар откатился ровно на 2,5 копейки, евро, по сравнению с предыдущим днём, обвалился почти на 6 копеек, российский рубль, наоборот, продемонстрировал обратную тенденцию и подорожал, хоть и весьма незначительно, и лишь китайский юань продолжил расти, как и всю предыдущую неделю.

Таком образом, торги на бирже 29 ноября завершились со следующими курсами:

доллар — 3,5701 рубля (−0,0250 рубля или −0,70%),

евро — 3,7950 рубля (−0,0579 рубля или −1,50%),

российский рубль — 3,2981 рубля (+0,0054 рубля или +0,16%),

китайский юань — 4,9308 рубля (+0,0252 рубля или +0,51%).

Ранее Telegraf.news рассказало прогнозах белорусских финансовых аналитиков относительно того, что дальше будет с курсом доллара в Беларуси и каких значений он достигнет к Новому году.

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Между тем, российские финансовые аналитики, комментируя резкое падение своей национальной валюты, сделали неожиданный прогноз: поддержать национальную валюту в ближайшей перспективе смогут «спекулянты».

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