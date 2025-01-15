"Этого барахла хватает" — Лукашенко приказал "не тратить ни копейки" на конторы для госслужащих

Опубликовано: 15.01.2025 12:45 , Обновлено: 15.01.2025

При формировании инвестиционной программы на 2025 год президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал "не тратить ни копейки" на то, "без чего можно обойтись". Он заявил, что на сегодняшний день ключевой принцип, которым нужно руководствоваться в этом вопросе, — это "экономия, экономия, экономия".

Так, глава государства дал поручение Комитету государственного контроля, которому, по его словам, отводится особая роль в решении этой проблемы. Лукашенко обратился к председателю ведомства Василию Герасимову и приказал “смотреть и вникать” в бюджет, а также “контролировать соответствующее правительство”, имея ввиду тех, “кто стоит за этими деньгами”.

“Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого “барахла” хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — неважно для кого”, — заявил Александр Лукашенко, слова которого передало информагентство БелТА.

К слову, общий объём вложений на 2025 год президент Беларуси заложил в сумму 6,5 млрд долларов. “Деньги немалые. И если мы по-хозяйски, эффективно вложим эти деньги, мы получим хороший эффект”, — призвал глава государства.

Напомним, ранее президент потребовал “навести порядок” в Министерстве иностранных дел и убрать там “размазню”. Тоже самое он приказал сделать в своей администрации и правительстве. «Наводите порядок в МИД. Железное требование, без всякой дури. Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет», — заявил глава государства.

«Без всякой дури» — Лукашенко потребовал «навести порядок» в МИД и убрать «размазню»

Помимо этого, Лукашенко пожаловался на то, что белорусские предприятия и самих граждан сейчас «обложили льготами». Он потребовал от Дмитрия Кийко, которого 14 января назначил главой Министерства по налогам и сборам, чтобы белорусская налоговая система была “справедливой”.

«Не скажу, что всё справедливо» — Лукашенко пожаловался новому главе МНС на то, что белорусов «обложили льготами»