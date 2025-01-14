«Не скажу, что всё справедливо» - Лукашенко пожаловался новому главе МНС на то, что белорусов «обложили льготами»

Опубликовано: 14.01.2025 15:32 , Обновлено: 14.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января пожаловался на то, что белорусские предприятия и самих граждан сейчас «обложили льготами». Он потребовал от Дмитрия Кийко, которого сегодня назначили главой Министерства по налогам и сборам (МНС), чтобы белорусская налоговая система была "справедливой".

Ту налоговую систему, которая действует в стране сейчас, Лукашенко назвал “более-менее стабильной”. Тем не менее, он потребовал от Кийко, который до сегодня занимал должность первого заместителя министра финансов, “посмотреть свежим взглядом” и оценить, “что надо сделать”. При этом нового министра он “ориентировал” на то, чтобы тот “не болел и не страдал излишними рыночными категориями”.

“Нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий. От налогообложения многое зависит, если не все порой”, - отметил глава государства и потребовал от нового главы МНС “напрямую вносить предложения и свои замечания, если нам надо где-то что-то сделать”.

В Администрации президента отметили, что Лукашенко акцентировал внимание нового министра на том, чтобы налоговая была “справедливой”, не уточнив, что именно он вкладывает в это понятие.

“Не скажу, что у нас все справедливо. Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет. Должен работать, упираться и поддерживать государство. Нам это в это время очень нужно. По всем направлениям”, - поставил глава государства задачу новому министру.

“Самое главное, чтобы платили налоги”

Тот в свою очередь в комментарии госагентству БЕЛТА заявил, что никаких коренных изменений в ближайшем будущем для налоговой системы не предвидится, поскольку все они, по его словам, были сделаны в предыдущие годы.

“Реформировали, упрощали налоговую систему. Поэтому сегодня имеем достаточно стандартный набор инструментов. И задача, во-первых, чтобы налоговая система была справедливой. Второе - повышать эффективность этих инструментов”, - заявил глава ведомства, также не уточнив, что понимается под “справедливой” системой налогообложения.

“Самое главное, чтобы плательщики своевременно и в полном размере платили налоги”, - добавил Кийко, обозначив основную задачу налоговой службы как “помощь” налогоплательщикам, чтобы те могли платить налоги с помощью “удобных и понятных сервисов”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что новый министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко также рассказал, планируется ли в Беларуси вводить специальный налог на богатство.

«Все инструменты есть» — Новый глава МНС рассказал, появится ли в Беларуси «налог на богатство»