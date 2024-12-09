"Это привлекательно" — Русый раскрыл секрет, сколько получают директора предприятий в регионах Беларуси

Опубликовано: 09.12.2024 12:58 , Обновлено: 09.12.2024

В эфире белорусского телевидения председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый озвучил приблизительную зарплату руководителей в регионах. Речь идёт о тех, кто возглавляет предприятия или организации в небольших населённых пунктах.

Так, Русый заявил, что ежемесячный доход директора находится в пределах 7-8 тысяч белорусских рублей. Правда, такие суммы, по его словам, есть не у всех. “Сегодня заработная плата выстроена так, что руководитель, если есть производство, зарабатывает по 7-8 тысяч. Это уже и есть привлекательность”, – подчеркнул сенатор.

При этом, говоря о том, как закрепить руководителей на местах, он заверил, что к “хорошей зарплате” полагается жильё, а в агрогородках “созданы все условия для жизни”.

Какая средняя зарплата в Беларуси?

В октябре, по данным Белстата, средняя зарплата в Республике составила 2363,4 рубля (в сентябре — 2313,9, то есть рост — 2,14%). Подросла получка и в Минске: в октябре стала 3149,4 рубля, а в сентябре была 3058,3, то есть увеличение произошло на 91,1 рубля.

Вот какая картина в октябре по областям Беларуси:

Брестская — 2110,9 рубля (в сентябре — 2063,6, +47,3 рубля),

Витебская — 1988,6 рубля (в первом осеннем месяце — 1963,9, +24,7),

Гомельская — 2134,6 (в сентябре — 2095,1, +39,5 рубля),

Гродненская — 2111,9 (до этого — 2067,9, +44),

Минская — 2406,2 рубля (в сентябре — 2367, +39,2),

Могилёвская — 1974,6 (в первом осеннем месяце — 1949,8, +24,8 рубля).

[info_b]Отметим, что в своих данных Белстат указывает зарплаты до вычета налогов, то есть на руки выходит меньше.[/info_b]

Кто получил больше всего?

Также Белстат рассказал о зарплатах в разных сферах деятельности. Так, на первом месте в октябре (как, к слову, и раньше) оказались работники информации и связи (5646,6 рубля, в сентябре — 5474,3, +172,3). На втором месте — представители финансовой и страховой деятельности (3578,9, в первом осеннем месяце — 3312,4, +266,5 рубля), на третьем — белорусы, занятые в строительстве (2951,5, в сентябре — 2822,8, +128,7).

Ранее Telegraf.news писал, что министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Линевич предложил молодым ветеринарам и зоотехникам “не обращать внимания” на уровень зарплаты, поскольку “профессию нужно любить”. Между тем он признался, что в момент становления собственной карьеры его волновали лишь “две основные позиции” — доход и жильё.

Глава Минсельхоза Беларуси предложил молодым специалистам «не обращать внимания» на зарплату, поскольку «профессию нужно любить»

Также мы рассказывали, что Главное статистическое управление Польши опубликовало данные о заработной плате жителей Республики. Так, в июне, по сравнению со средним показателем по стране, медианные выплаты оказались на 20% ниже и составили 6507 злотых (5560 белорусских рублей) до вычета налогов.

Сколько на самом деле зарабатывают поляки? В Главном статистическом управлении назвали суммы