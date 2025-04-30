«Это прикол?» - Белорусам предложили работу в Минске с жильём и зарплатой в 77 рублей за смену. У зрителей возникли вопросы

🎥 Видео

Опубликовано: 30.04.2025 11:03 , Обновлено: 30.04.2025

В TikTok появилось объявление с вакансиями от сети оптовой, мелкооптовой и розничной торговли в магазины в Минске. Работников пообещали обеспечить жильём на время трудоустройство, однако у комментаторов под видео возникли вопросы по поводу заработной платы.

Судя по видео, которое выложило на видеоплатформе одно из агентств по подбору кадров, в сеть магазинов Unistore требуются работники по многим специальностям со следующей зарплатой:

кассиры - 77 рублей за смену,

продавцы - 70 рублей за смену,

грузчики - 70 рублей за смену,

уборщики помещений - 60 рублей за смену.

В комментариях представитель компании, которая занимается подбором рабочего персонала для крупных торговых сетей Беларуси, на вопросы заинтересованных зрителей пояснил, что работать можно как вахтовым методом, так и по свободному графику. Иногородним работникам предоставляется жильё - место в 2-х, 3-х комнатных квартирах. По словам представителя кадрового агентства, в комнате проживает по 2-3 человека, в зависимости от метража комнаты.

Некоторые зрители расценили указанную зарплату как слишком низкую, некоторые - выдвинули свои предложения по оплате труда.

“Это прикол?” - задался вопросом один из них.

“Не меньше 120 рублей за смену продавцом или кассиром и расчёт ежедневный”, - озвучил встречное предложение компании другой. Третий заявил, что “если за еду работать, и то больше получится”.

Встречные предложения по зарплате в компании отвергли, а тем, кого не устроили предложенные суммы, посоветовали “изучить размер заработных плат в сфере торговли”, особенно в регионах.

“Видимо, вы к нам и не придете. А вот расскажите людям с переферии, у которых реальная заработная плата на местах по 600-800 рублей, что за 20 дней 1400 заработная плата - это мало”, - посоветовали представители рекрутингового агентства.

Кстати, нашлись среди комментаторов и те, что посчитал указанную зарплату вполне приемлемой, отметив, что в основном для работников вахтовым методом продавцам предлагают 66 рубля за смену, грузчикам - от 55 рублей.

[info_b]По данным Белстата, средняя начисленная зарплата (до вычета налогов) в марте в сфере оптовой и розничной торговли была ниже средней по стране в целом - 2405,3 рубля.[/info_b]

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