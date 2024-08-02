Минкультуры Беларуси повысило надбавки работникам сферы. На сколько вырастут зарплаты у сотрудников музеев и библиотек?

Опубликовано: 02.08.2024 16:28 , Обновлено: 02.08.2024

Министерство культуры Беларуси решило увеличить надбавки сотрудникам музеев, библиотек и других клубных организаций. Соответствующие изменения внесли в постановление ведомства №32 от 13 июня 2019 года и опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале. Оно вступает в силу с 3 августа, а это значит, что повышенные зарплаты некоторые культработники получат уже скоро.

Согласно постановлению Министерства культуры №112 от 26 июля 2024 года, для сотрудников культурно-просветительских организаций Республики увеличили надбавки за характер труда, высокие профессиональные достижения и др. Начиная с 1 августа, работники библиотек, музеев и клубных учреждений получат доплаты к зарплатам в размере от 7% до 20% от оклада. Так, согласно документу, надбавки установили:

за характер труда;

за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряжённость труда;

за специфику работы;

за работу в отрасли.

Документ также содержит общие положения о стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций, подчинённых Министерству культуры и местным исполнительным органам. Стоит отметить, что зарплаты остальных сотрудников данной сферы пока остались без изменений.

Ранее Telegraf.news писал, что министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов перед заседанием президиума Совета Министров 31 июля сообщил, что в сентябре планируется поднять зарплаты некоторым белорусским бюджетникам, которые “немножко недотягивают до плановых заданий”.

Глава Минфина пообещал повысить зарплаты некоторым белорусским бюджетникам в сентябре. Кому?