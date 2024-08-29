"Есть план открытий магазинов" - "Беллегпром" пообещал "закрыть потребности" белорусов после запрета ЕС на ввоз секонд-хенда

Опубликовано: 29.08.2024 12:29 , Обновлено: 25.04.2025

Председатель госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина заявила, что белорусская промышленность и импорт "закроют потребности" белорусов после введенного Евросоюзом (ЕС) запрета на ввоз в страну одежды секонд-хенд. И анонсировала открытие новых магазинов предприятий концерна.

“Даже если сейчас в магазинах секонд-хенда не будет какого-то вида товаров, я уверена, что белорусская промышленность и импорт, который идет из других стран, закроют потребности покупателя”, - сказала Лугина на гостелеканале “Беларусь 1”.

По ее словам, одежда секонд-хенд подорожает, но пока не ясно на сколько. “Сколько он будет стоить, как он будет попадать на полку, мы еще увидим”, - продолжила глава “Беллегпрома”.

Она также рассказала, что концерн запланировал открыть розничные магазины в “крупных и мелких” городах страны. “У нас разработан план открытий розничных магазинов … Есть ряд примеров, когда руководители предприятий принимают правильные решения: идут в города, где население составляет 200 тыс., 100 тыс. человек”, - добавила Лугина.

Ранее Telegraf.news сообщал, что владелец одного из минских магазинов одежды секонд-хенд сделал прогноз по изменению цен на эту категорию товаров, когда запрет на ввоз в Беларусь начнет действовать. “Слабо верится в то, что секонд-хенды уйдут, ведь одежду везут не только из Европы. Хотя цена вырастет на 20−30%”, - отметил предприниматель.

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Санкции ЕС и реакция белорусского МИД

Напомним, запрет на ввоз в Беларусь из стран ЕС одежды секонд-хенд прописали в регламенте союза №2024/1865. Так, в одном из списков значится: «Одежда и принадлежности к одежде, бывшие в употреблении, одеяла и дорожные пледы, домашнее белье и предметы для внутренней отделки из всех видов текстильных материалов, включая все виды обуви и головных уборов, имеющие признаки заметного износа и представленные навалом или в тюках, мешках или аналогичных упаковках (кроме ковров, других напольных покрытий и гобеленов)».

В Telegram-канале «Глас МИДа», связанном с белорусским внешнеполитическим ведомством, прокомментировали запрет: «Снова отчетливо виден цинизм брюссельских чиновников. По сути Евросоюз, декларирующий приверженность «социальным принципам» санкций, применяет ограничения на социально значимые товары, которые пользуются спросом прежде всего у малообеспеченных граждан».

В источнике добавили, что импорт из «дружественных стран никто не отменял».

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