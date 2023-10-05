Есть ли в Беларуси ограничение на количество собранных грибов? Узнали, за что грозит штраф до 740 руб

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.10.2023 12:44 , Обновлено: 05.10.2023

Грибной сезон – это отличное время для любителей «тихой охоты» выйти в лес. Однако с законами не всё так просто. О том, как не получить большой штраф и ничего не нарушить, рассказал юрист Юрий Готовко.

Очень многих белорусов волнует вопрос, правда ли, что есть какое-то ограничение на количество грибов, которые можно собрать.

По словам юриста, никакого ограничения по количеству нет, однако в Беларуси существуют правила «тихой охоты», за нарушения которых следуют достаточно немаленькие штрафы.

Если белорус нарушит эти или другие правила, то к нему будет применяться статья 16.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

[info_b]Влекут штраф за собой: 1) сбор или заготовка грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, ягод, семян и др.), древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним. 2) Нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки.[/info_b]

Специалист подчеркнул, что за нарушение этих и других правил в соответствии со ст. 16.19 белорус может получить штраф до 20 базовых величин (до 740 руб.) для физического лица, до 100 базовых величин для индивидуального предпринимателя (до 3,7 тыс. руб.) и до 500 базовых величин (до 18,5 тыс. руб.) для юридического лица.

Ранее Телеграф писал о том, кому из белорусов не надо платить налог на ягоды и грибы.

Новость Телеграф

И о том, что в Министерстве по налогам с борам (МНС) внимательно следят за уплатой подоходного налога белорусскими грибниками и сборщиками ягод.

В МНС рассказали, как пристально следят за белорусскими грибниками, чтобы те платили налог