"Если людям нравится, будем копировать" - Депутат пообещал не пускать "Макдональдс" в Беларусь

Опубликовано: 08.09.2023 17:33 , Обновлено: 08.09.2023

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей, высказался по поводу того, имеет ли Беларусь право копировать западные технологии.

В числе прочего он рассказал, что недавно видел информацию, что «Макдоналдс» может вернуться в Беларусь. «А зачем он нам нужен?», - задался вопросом депутат. По его мнению, белорусы сами умеют делать такие же бургеры, «еще и колорита добавили своего», - процитировало информагентство “Минск Новости” Гайдукевича.

Бывший McDonald’s в Беларуси официально стал Mak.by

«Оборудование у нас осталось, и мы его никогда не отдадим. Если людям нравится, будем копировать. Мы имеем право брать у них все, что нам надо, и использовать, потому что они стремятся нас уничтожить», - заявил депутат Палаты представителей.

В качестве примера он вспомнил войну и своего деда. «Когда шла война, мой дед на трофейном танке ехал на Берлин, и сейчас также будем любые технологии брать и использовать. Пусть в свой суд идут, они же сами уничтожили систему международного прав», - заключил Гайдукевич.

Напомним, ранее Телеграф писал, что владелец российской «Вкусно и точка» заявил, что McDonald’s запретил открывать кафе в Беларуси. Александр Говор, хозяин сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», утверждает, что его договоренности с McDonald’s включают возможность возвращения американской компании в РФ, но уже на несколько иных условиях.

«Написали письмо в Америку» — Владелец российской «Вкусно и точка» заявил, что McDonald’s запретил открывать кафе в Беларуси. Это как?