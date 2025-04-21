Опубликовано: 21.04.2025 17:56 , Обновлено: 21.04.2025

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник коснулся вопроса ценообразования на импортные препараты во время совещания по вопросам здравоохранения. Он заявил, что у белорусов «должен быть выбор» между отечественными и зарубежными лекарствами.

«Если кто-то желает купить препараты импортного производства, у них тоже должна быть такая возможность, но при этом цена должна быть справедливой», — сказал Караник.

При этом он не уточнил, какие именно критерии определяют эту самую «справедливость» цены, как она будет формироваться или контролироваться.

Но он отдельно заявил о преимуществах белорусских препаратов: «Лекарства отечественного производства доказали свою безопасность и эффективность и являются доступными для абсолютного большинства населения».

Стоит отметить, что это уже не первое заявление белорусских чиновников о «справедливых ценах» на лекарства. Так, Беларусь уже перешла на «справедливые цены» в аптеках ещё в конце 2023 года.

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Кроме того, в том же году объявили о внедрении предложенного КГК «референтного подхода» к ценообразованию.

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Кроме того, Совет министров Беларуси имеет право напрямую регулировать цены на некоторые лекарства. В данный момент в списке таких препаратов насчитывается 54 наименования.

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