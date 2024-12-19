Ещё один банк Беларуси запретил пополнять счёт без предоставления паспорта

Опубликовано: 19.12.2024 18:33 , Обновлено: 19.12.2024

Неделю назад "Белагропромбанк" сообщил о том, что с 10 декабря для того, чтобы положить деньги на карту, нужно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. В четверг, 19 декабря, один из читателей Telegraf.news прислал в редакцию скриншот SMS с аналогичной информацией уже от "Альфа-Банка" , хотя официально об этом нигде не предупреждали.

В SMS говорится, что отныне “меняются правила операций с наличными”, согласно которым внести деньги на счета физических лиц можно только с картой или документом, удостоверяющим личность. К слову, к таковым относятся:

вид на жительство в Беларуси,

удостоверение беженца,

идентификационная карта гражданина Беларуси,

биометрический вид на жительство в Беларуси иностранного гражданина,

биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства.

Скриншот SMS от "Альфа-Банка", который прислал читатель

Что ответили в самом банке?

В пресс-службе “Альфа-Банка” нам подтвердили эту информацию. Там отметили, что “такие меры приняты банками в целях снижения рисков совершения различных противоправных действий”. Более того, в финучреждении пообещали “в ближайшее время” отправить SMS всем, кто в последнее время пополнял карту или счёт.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальном банке Беларуси объяснили, почему банки, работающие в стране, начали вводить лимиты на снятие наличных по иностранным картам. Напомним, за последнюю неделю о таком новшестве сообщили “Технобак”, “Банк Решение”, “СберБанк”, “Банк РРБ” и не только.

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Также мы рассказывали, что “СберБанк” предложил белорусам проверить банкноты на подлинность, дабы удостовериться в том, что они не поддельные. Больше всего такая услуга, по словам представителей финучреждения, пригодится тем, кто собирается совершать крупные покупки.

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