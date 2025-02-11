Ещё один банк Беларуси поднял ставки по депозитам в рублях. А где упали по вкладам в долларах?

Опубликовано: 11.02.2025 20:00 , Обновлено: 11.02.2025

В пресс-службе "Банка ВТБ" сообщили о повышении процентов по депозитным продуктам в белорусских рублях, где максимальная ставка доходит до 14,1% годовых. В то же время "СберБанк", наоборот, решил понизить доходность по вкладам в американской валюте.

Начнём с хорошего. Так, “Банк ВТБ” поднял ставки по вкладу «Мои условия (безотзывный)» в национальной валюте следующим образом:

на 1 п.п. до 10,2% годовых для варианта со сроком размещения 35-65 дней;

на 0,9 п.п. до 10,8% и 12,7% годовых для вариантов со сроком 66-96 дней и 221-251 дней соответственно;

на 0,8 п.п. до 11,4% годовых для варианта со сроком 97-127 дней;

на 0,7 п.п. до 11,7% и 12,3% годовых для вариантов со сроком 128-158 дней и 190-220 дней соответственно;

на 0,6 п.п. до 11,9% годовых для варианта со сроком 159-189 дней;

на 0,4 п.п. до 13,1% годовых для варианта со сроком 252-282 дней;

на 0,2 п.п. до 13,5% и 14% годовых для вариантов со сроком 283-313 дней и 314-364 дней соответственно.

По вкладу «Мои условия онлайн (безотзывный)» в белорусских рублях ставки повысились следующим образом:

на 1 п.п. до 10,3% годовых для варианта со сроком размещения 35-65 дней;

на 0,9 п.п. до 10,9% годовых для вариантов со сроком 66-96 дней;

на 0,8 п.п. до 11,5% годовых для варианта со сроком 97-127 дней;

на 0,7 п.п. до 11,8% и 12,4% годовых для вариантов со сроком 128-158 дней и 190-220 дней соответственно;

на 0,6 п.п. до 12% годовых для варианта со сроком 159-189 дней;

на 0,4 п.п. до 13,2% годовых для варианта со сроком 252-282 дней;

на 0,2 п.п. до 13,6% и 14,1% годовых для вариантов со сроком 283-313 дней и 314-364 дней соответственно.

Один из банков Беларуси в 1,5 раза повысил ставки по депозитам в рублях

Кроме того, поднялись ставки в рублях от “ВТБ Банка” по следующим депозитам:

«СуперСемь» – на 0,5 п.п. до 12,5% годовых для варианта со сроком размещения 7 месяцев;

«СуперСемь-онлайн» – на 0,5 п.п. до 12,6% годовых для варианта со сроком размещения 7 месяцев.

По вкладу «Мои условия (отзывный)» в белорусских рублях ставка выросла на 2,9 п.п. до 9,8% годовых для варианта со сроком размещения средств 35-65 дней. Также произошли следующие изменения:

вариант со сроком размещения 66-364 дней (ставка 8% годовых) заменили на варианты со сроком 66-96 дней (10,5% годовых), 97-127 дней (11% годовых), 128-158 дней (11,3% годовых), 159-189 дней (11,6% годовых), 190-220 дней (12% годовых), 221-251 дней (12,3% годовых), 252-282 дней (12,7% годовых), 283-313 дней (13,1% годовых) и 314-364 дней (13,4% годовых);

варианты со сроком 367-914 и 915-1096 дней (ставка 8,6% и 8,5% годовых соответственно) заменили вариантом со сроком 367-1096 дней (14% годовых).

“СберБанк” сократил проценты по депозитам в долларах

Тем временем “СберБанк” принял решение сократить ставки по вкладам «Сохраняй безотзывный в валюте» и «Сохраняй безотзывный в валюте Online» в долларах следующим образом:

на 0,05 п.п. до 0,05% годовых для варианта со сроком размещения 90-182 дней;

на 0,4 п.п. до 0,1% годовых для варианта со сроком 183-369 дней;

на 0,6 п.п. до 0,1% годовых для варианта со сроком 370-550 дней;

на 0,8 п.п. до 0,1% годовых для варианта со сроком 551-734 дней;

на 1,1 п.п. до 0,1% годовых для варианта со сроком от 735 дней до 25 месяцев.

Однако по двум депозитам всё-таки ставки увеличились. Речь идёт о рублёвых программах банка:

«Сохраняй безотзывный в BYN» – на 0,25 п.п. до 14,75% годовых для варианта со сроком размещения 366-549 дней;

«Сохраняй безотзывный в BYN Online» – на 0,25 п.п. до 15% годовых для варианта со сроком 366-549 дней.

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Один из банков пообещал белорусам подарок 25 рублей «на что-нибудь приятное». Какие условия?